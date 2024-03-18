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Sony представит новейшие разработки на конференции CSUN 2024
Sony объявила о своем участии в крупнейшей международной конференции по специальным возможностям CSUN Assistive Technology Conference 2024, которая пройдет с 18 по 22 марта в Анахайме, Калифорния. На выставке Sony представит широкий спектр доступных продуктов и дизайнерских инициатив, демонстрирующих приверженность компании инклюзивному дизайну, включая контроллер доступа для PlayStation 5, беспроводные наушники Float Run и LinkBuds, телевизоры BRAVIA, цифровые фотоаппараты, комплект проекционной камеры Retina и смартфон Xperia 1 V с улучшенными приложениями.

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Компания Sony Group («Sony») объявила о своем участии в крупнейшей в мире международной конференции по специальным возможностям CSUN Assistive Technology Conference 2024, которая пройдет с 18 по 22 марта в Анахайме, штат Калифорния. Руководствуясь своей целью «наполнить мир эмоциями с помощью творчества и технологий», Sony стремится помочь построить инклюзивное будущее, в котором каждый может разделить момент, продвигая доступность с помощью темы «Внедрение инноваций для доступного будущего».На выставке Sony представит широкий спектр доступных продуктов и дизайнерских инициатив, демонстрирующих приверженность компании инклюзивному дизайну. Среди ключевых экспонатов - контроллер доступа для консоли PlayStation 5 (PS5), который можно настроить в соответствии с потребностями каждого игрока, предлагая широкий спектр возможностей настройки аппаратного и программного обеспечения. Контроллер был разработан в сотрудничестве с сообществом людей с ограниченными возможностями и позволяет игрокам создавать пользовательские конфигурации управления с помощью сменных кнопок и крышек.
Еще одна новинка от Sony - беспроводные наушники Float Run Off-Ear, которые имеют инновационный дизайн с динамиками, плавающими перед ухом. Это позволяет пользователям наслаждаться музыкой и другими аудиоразвлечениями, слыша окружающие звуки естественным образом. Конструкция без давления на уши обеспечивает дополнительный комфорт, позволяя носить наушники дольше без перерывов.

Sony также представит беспроводные наушники LinkBuds с уникальным дизайном открытого кольца, который позволяет пользователям адаптироваться к окружающему миру в любое время без ущерба для качества прослушивания. Благодаря функции Wide Area Tap пользователи могут управлять воспроизведением, дважды или трижды коснувшись области перед любым ухом.
Среди других выставочных продуктов - телевизоры BRAVIA OLED 4K с расширенными настройками доступности, цифровые фотоаппараты с функциями чтения с экрана и экранной лупы, комплект проекционной камеры Retina, позволяющий людям с нарушениями зрения фотографировать по-новому, и смартфон Xperia 1 V.

#sony #playstation #наушники #доступность #oled-телевизоры #csun #вспомогательные технологии #инклюзивный дизайн #цифровые камеры
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