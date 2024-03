Гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что компания заинтересована в приобретении российских самолетов МС-21 и Superjet New для обновления своего авиапарка.

Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" планирует расширить свой воздушный флот за счет приобретения современных российских самолетов, включая перспективные модели МС-21 и Superjet New. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в ходе пресс-конференции, посвященной развитию белорусского авиационного сектора.

Согласно словам Чергинца, "Белавиа" активно изучает перспективы обновления своего воздушного флота и рассматривает различные варианты. В частности, авиакомпания заинтересована в приобретении самолетов нового поколения, производимых в России.

"Мы активно изучаем возможности по обновлению нашего воздушного флота. Одним из направлений является покупка российских самолетов. Мы рассматриваем варианты с МС-21 и Superjet New. Эти самолеты отвечают нашим требованиям по дальности полета, пассажировместимости и экономической эффективности", - заявил Чергинец.

реклама

МС-21 - это семейство российских узкофюзеляжных среднемагистральных пассажирских самолетов нового поколения, разработанных ОАО "Иркут". Самолет способен перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров.



Superjet New - это глубокая модернизация российского регионального самолета Сухой Суперджет 100. Модернизация затрагивает все системы самолета, включая двигатели, крыло, шасси и салон. Новый самолет будет иметь улучшенные характеристики по дальности полета, экономической эффективности и комфорту для пассажиров.



Согласно Чергинцу, "Белавиа" ведет переговоры с производителями самолетов о возможных условиях поставки и финансирования. "Мы надеемся, что в ближайшее время сможем договориться о покупке российских самолетов и начать их эксплуатацию в нашей авиакомпании", - заключил он.



Покупка российских самолетов может стать значимым событием для "Белавиа" и всей белорусской авиации. В настоящее время воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов производства Airbus и Boeing, а также нескольких региональных самолетов Embraer. Покупка МС-21 и Superjet New позволит "Белавиа" диверсифицировать свой флот и снизить зависимость от иностранных производителей.



Кроме того, покупка российских самолетов может стать шагом к укреплению сотрудничества между Белоруссией и Россией в сфере авиации. В настоящее время две страны активно сотрудничают в этой области, в частности, в производстве двигателей и компонентов для самолетов. Покупка МС-21 и Superjet New может стать новым этапом в этом сотрудничестве.