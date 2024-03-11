С 11 по 15 марта в акватории Индийского океана проходит совместное учение ВМС Китая, России и Ирана, в котором принимает участие 45-й отряд боевых кораблей ВМС НОАК. Учения направлены на повышение взаимодействия между военно-морскими силами стран-участниц и их способности реагировать на угрозы в регионе.

С 11 по 15 марта в акватории Индийского океана проходит крупномасштабное совместное учение «Пояс морской безопасности-2024» ВМС Китая, России и Ирана. Об этом официально объявило Министерство обороны Китая. В учениях принимает участие 45-й отряд боевых кораблей ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая). Эта военная операция демонстрирует растущую военно-морскую мощь и сотрудничество между странами-участницами.

Фото: ВикипедияУчение направлено на укрепление взаимодействия и координации действий между военно-морскими силами стран-участниц, а также на повышение их способности реагировать на различные угрозы в регионе. В рамках учений планируется проведение маневров, тренировок по поиску и спасению, а также совместных операций по борьбе с пиратством.



Россия, Китай и Иран уже проводили подобные учения в декабре 2019 года, и проведение новых маневров свидетельствует о продолжении стратегии сотрудничества между этими странами. Учения приходятся на время ослабления международной коалиции под эгидой США, которая борется с пиратством и терроризмом в регионе.



Эксперты отмечают, что участие в совместных учениях крупнейших мировых игроков, таких как Россия и Китай, свидетельствует о желании стран укрепить свои позиции в регионе Индийского океана и противостоять американскому влиянию. Иран, в свою очередь, стремится показать свою способность действовать совместно с другими крупными державами и демонстрировать свою военную мощь в условиях продолжающегося давления со стороны США.



Совместное учение ВМС Китая, России и Ирана не только позволяет участникам отработать координацию действий и повысить свою боеготовность, но и является символом геополитической солидарности и стремления к многостороннему сотрудничеству в решении региональных и мировых проблем.