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Министр обороны Германии предупреждает о дефиците бюджета Бундесвера в размере 6 миллиардов евро
Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к правительству с предупреждением о нехватке примерно 6 миллиардов евро в бюджете бундесвера на следующий год. Это открытие вызывает обеспокоенность на фоне усиливающихся глобальных безопасностных вызовов и обязательств Германии перед НАТО.

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В новом заявлении, военный министр Германии Борис Писториус обозначил серьезную проблему в финансировании национальных оборонных сил, предупредив о нехватке примерно 6 миллиардов евро в бюджете Бундесвера на следующий год.
Фото: министр обороны Германии Борис Писториус

В свете недавних международных событий, которые подчеркнули необходимость укрепления оборонной готовности в Европе, такой разрыв в финансировании может оказаться критическим. Писториус подчеркнул, что дефицит средств может серьезно повлиять на планы модернизации и расширения вооруженных сил, а также на способность страны отвечать на вызовы в области безопасности.
"Мы стоим перед решающими вызовами, связанными с обновлением нашего вооружения и оборудования, что требует существенных вложений", — заявил Писториус перед комиссией Бундестага. "Нехватка 6 миллиардов евро означает, что многие из планируемых проектов могут быть отложены или даже отменены, что, в свою очередь, подорвет нашу оборонную способность."

Это заявление вызвало серьезную озабоченность среди членов правительства и парламентариев, поскольку Германия стремится увеличить свой военный бюджет в ответ на возрастающие геополитические напряженности. В то время как Германия обязалась увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в рамках своих обязательств перед НАТО, текущий финансовый разрыв может помешать достижению этой цели.

Оппозиционные партии и эксперты в области обороны выразили тревогу, что такое недофинансирование может ухудшить положение Германии на международной арене и усилить восприятие страны как ненадежного партнера в вопросах обороны.

"Мы не можем позволить себе оставаться в стороне от усилий по укреплению европейской и трансатлантической оборонной архитектуры", — заявил оппозиционный лидер. "Необходимо найти решения для закрытия этого финансового пробела как можно скорее."

Министерство обороны Германии уже начало работу над пересмотром бюджета и ищет способы оптимизации расходов без ущерба для оборонной готовности страны. Писториус подтвердил, что ведомство ведет переговоры с Министерством финансов для решения финансовых вопросов и обеспечения необходимых средств для Бундесвера.

#нато #германия #бундесвер #борисписториус #военноефинансирование #европейскаябезопасность #оборонабюджет
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