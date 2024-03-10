Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что стоимость восстановления сектора Газы оценивается в порядка $90 млрд. Он призвал международное сообщество к активному участию в процессе восстановления.

В последнем заявлении, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул серьезность ситуации в секторе Газы, отметив, что стоимость его восстановления оценивается в порядка $90 млрд.

Фото: президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Президент Египта выразил обеспокоенность по поводу нынешнего состояния Газы и подтвердил, что Египет, как ключевой игрок в регионе, остается прочно обязанным поддерживать стабильность и безопасность в регионе.

"Мы должны признать, что восстановление Газы требует значительных усилий и финансовых вложений," - сказал ас-Сиси. "Более того, мы должны сосредоточиться на создании прочной основы для долгосрочного развития и восстановления этого региона."



Президент также призвал международное сообщество и международные доноры к активному участию в процессе восстановления Газы. Он подчеркнул, что вмешательство международного сообщества является жизненно важным для обеспечения стабильного и устойчивого развития региона.



В заключение, ас-Сиси заявил, что Египет продолжит работать в тесном сотрудничестве с палестинской администрацией и другими ключевыми сторонами для ускорения процесса восстановления и обеспечения устойчивого мира и развития для народа Газы.



Напомним, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси играет активную роль в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной, постоянно призывая стороны к миру и диалогу. В особенности, Египет неоднократно выступал медиатором между Израилем и ХАМАС, осуществляя важную работу по урегулированию конфликтов и поддержанию мира в регионе.