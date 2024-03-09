Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты тратят сотни миллионов долларов на развитие морского потенциала своих союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять угрозе со стороны Китая в регионе.

В последнем заявлении помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниела Критенбринка стало известно о значительных инвестициях Соединенных Штатов в развитие морского потенциала стран Юго-Восточной Азии. Эти меры рассматриваются как часть стратегии Вашингтона по противостоянию расширяющемуся влиянию Китая в регионе.

Фото: Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона

Дэниел Критенбринк

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Согласно заявлению Критенбринка, США направляют сотни миллионов долларов на укрепление морских возможностей своих партнеров в Юго-Восточной Азии, включая оборонительное вооружение, обучение и развитие инфраструктуры. Одной из ключевых целей этих вложений является усиление присутствия и оперативной готовности союзников США в регионе, что непосредственно отвечает на растущее морское доминирование Китая, особенно в спорных водах Южно-Китайского моря.

Филиппины которые давно являются стратегическим партнером Соединенных Штатов в регионе, стали одним из примеров активного участия в программе. Вашингтон оказывает поддержку Маниле в укреплении ее морского потенциала, что включает поставки военной техники и подготовку персонала. Эти меры, как ожидается, укрепят позиции Филиппин в защите их прав на спорные территории в Южно-Китайском море, где напряженность между странами региона и Китаем продолжает нарастать.

Эта инициатива США встречает как поддержку, так и критику. Сторонники утверждают, что усиление морского потенциала партнеров по региону необходимо для поддержания свободы навигации и обеспечения региональной стабильности в лице китайской экспансии. Однако критики видят в этих действиях риск дальнейшей милитаризации региона и увеличения вероятности конфликтов.

В то время как Вашингтон и Пекин продолжают стремиться к расширению своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничество и инвестиции США в морские способности своих партнеров становятся важным элементом стратегического баланса. Однако остается открытым вопрос о том, приведет ли это к укреплению мира и стабильности, или же напротив, усугубит уже и так напряженные отношения между великими державами.