Бундесвер планирует значительно улучшить свои возможности связи на поле боя за счет приобретения тысяч американских радиостанций высокого качества. Согласно документу, представленному Федеральным министерством обороны в Бундестаг, военное ведомство намерено дополнительно закупить до 3008 радиостанций AN / PRC-117G УКВ / УВЧ, а также 3498 радиостанций An / PRC-160 от американского производителя L3Harris в рамках государственной сделки с США. Это вдвое больше, чем было запланировано ранее.

Радиостанция AN / PRC-117G УКВ / УВЧ Эти радиостанции обеспечивают шифрованную, надежную и гибкую связь в широком диапазоне частот и режимов работы. Они также совместимы с современными системами управления и координации, такими как Joint Tactical Radio System (JTRS) и Tactical Targeting Network Technology (TTNT). Благодаря этому Бундесвер сможет лучше координировать свои действия с союзниками по НАТО, особенно в условиях электронной войны и помех.

Правительство США одобрило потенциальную продажу таких радиостанций, а также обширного пакета запасных частей и оборудования, включая различные услуги, на общую сумму до 281 миллиона долларов (что эквивалентно примерно 260 миллионам евро). Об этом Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), отвечающее за экспорт систем вооружения США в рамках государственных сделок, объявило в записке от 29 февраля. Кроме того, Конгресс США был проинформирован о решении - он также должен одобрить продажу.



По словам представителя министерства обороны, эта закупка является частью стратегии модернизации Бундесвера, направленной на повышение его боевой готовности и способности к совместным операциям. Он также отметил, что эта сделка укрепит партнерство и сотрудничество между Германией и США в области обороны и безопасности.



В первой половине 2024 года Бундесвер выявил более миллиона образцов радиостанций, которые не соответствуют современным стандартам и требованиям. Большая часть из них была приобретена в 1990-х годах и с тех пор не обновлялась. Это приводило к проблемам с качеством, надежностью и безопасностью связи, особенно в условиях высокой интенсивности и динамики боевых действий. Поэтому Бундесвер решил заменить устаревшее оборудование на новое и более совершен