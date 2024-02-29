В ходе последних летных испытаний, компания Raytheon демонстрирует усовершенствованные возможности ракеты AMRAAM-Extended Range (ER), выпущенной с пусковой установки NASAMS, обещая новый уровень защиты в воздушном пространстве.

В последнем ряде летных испытаний, компания Raytheon Technologies успешно продемонстрировала возможности своей новейшей ракеты AMRAAM-Extended Range (AMRAAM-ER), выпущенной с пусковой установки NASAMS. Это событие отмечает значительный прогресс в области военной авиации и оборонной системы.

Фото: установка NASAMS.Испытания, проведенные на полигоне в присутствии военных и прессы, показали, что AMRAAM-ER может эффективно поражать цели на больших расстояниях, что значительно увеличивает боевые возможности системы NASAMS. Новая версия ракеты оснащена улучшенной секцией наведения AIM-120 C-8, которая обеспечивает более точное и надежное наведение на цель.

"Эти испытания являются важным шагом в развитии системы AMRAAM-ER и демонстрируют нашу приверженность инновациям и улучшению оборонных возможностей," - сказал представитель Raytheon.

реклама

AMRAAM-ER представляет собой модернизированную версию ракеты AIM-120, расширяющую возможности по поражению воздушных целей на больших расстояниях. Улучшенная аэродинамика и новая секция наведения позволяют ракете эффективно преодолевать препятствия и обеспечивать высокую точность удара.



Система NASAMS, разработанная совместно Raytheon и Kongsberg Defence & Aerospace, уже доказала свою эффективность и надежность, будучи в эксплуатации у многих стран по всему миру. Включение AMRAAM-ER в арсенал NASAMS открывает новые горизонты для оборонной промышленности и укрепляет позиции Raytheon как лидера в сфере военных технологий.



Эти испытания не только подтверждают технические характеристики AMRAAM-ER, но и демонстрируют готовность Raytheon к сотрудничеству с правительствами и военными структурами для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.



С учетом текущих мировых оборонных трендов и угроз, AMRAAM-ER может стать ключевым элементом в стратегии национальной безопасности многих стран, предоставляя превосходное качество и надежность, которые ожидаются от продукции Raytheon.