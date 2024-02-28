Sikorsky, подразделение Lockheed Martin, анонсировало планы по созданию демонстратора гибридно-электрического самолета вертикального взлета и посадки с наклонным крылом, открывая новую главу в авиационной индустрии.

В мире авиации наступает новая эра, поскольку Sikorsky, дочерняя компания Lockheed Martin (NYSE: LMT), сегодня объявила о своих амбициозных планах по созданию, тестированию и запуску в небо демонстратора гибридно-электрического самолета вертикального взлета и посадки (HEX/VTOL) с наклонным крылом. Этот прорывной проект обещает стать первым шагом к реализации серии передовых VTOL самолетов следующего поколения.

Самолеты VTOL, которые могут взлетать и садиться вертикально, уже давно являются важной частью авиационной индустрии, но новый проект Sikorsky и Lockheed Martin предлагает революционные изменения, включая усовершенствованную систему автономности и возможность опционального пилотирования. Это открывает двери для широкого спектра применений, от коммерческих до военных.

"Мы на пороге новой эпохи в авиации," заявил главный инженер Sikorsky. "Сочетание гибридно-электрической технологии и усовершенствованных систем управления полетом позволит нам создать самолеты, которые не только более экологичны, но и способны выполнять задачи, недоступные традиционным вертолетам."

реклама

Этот проект станет первым из серии, которая включает разработку самолетов с различной степенью электрификации, от полностью электрических до гибридных систем. Ключевым элементом является модульность конструкции, позволяющая адаптировать самолет под различные задачи и условия эксплуатации.



Компания Sikorsky уже имеет опыт в создании инновационных VTOL самолетов, и сотрудничество с Lockheed Martin только усилит их позиции на рынке. Совместные усилия этих двух гигантов обещают принести значительные инновации в области авиационной техники и открыть новые горизонты для исследований и разработок.



Планы по созданию демонстратора HEX/VTOL уже вызвали интерес в авиационной индустрии, и эксперты предвидят значительные изменения в ближайшем будущем.