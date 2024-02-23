Госдепартамент США одобрил возможную продажу вооруженным силам Тайваня усовершенствованной тактической системы передачи данных (ATDS) стоимостью $75 млн. Эта сделка является частью усилий США по поддержке безопасности и обороны Тайваня, который считается неотъемлемой частью Китая Пекином. Система ATDS предназначена для обеспечения надежной и защищенной связи между различными типами военных платформ, включая самолеты, корабли, наземные силы и командные центры.

Госдепартамент США 22 февраля 2024 года объявил об одобрении возможной продажи вооруженным силам Тайваня усовершенствованной тактической системы передачи данных (ATDS) стоимостью $75 млн. Эта сделка является частью усилий США по поддержке безопасности и обороны Тайваня, который считается неотъемлемой частью Китая Пекином.

Система ATDS предназначена для обеспечения надежной и защищенной связи между различными типами военных платформ, включая самолеты, корабли, наземные силы и командные центры. Система также позволяет передавать данные о положении, целях, угрозах и другой тактической информации в режиме реального времени. По словам Госдепартамента, система ATDS повысит способность Тайваня к совместным операциям с США и другими союзниками.

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Сделка включает в себя поставку 154 комплектов ATDS, а также оборудование, запчасти, обучение, техническую поддержку и другие услуги. Основным подрядчиком является компания L3Harris Technologies. Сделка еще должна быть одобрена Конгрессом США, который имеет право вето на любые военные продажи иностранным покупателям.

Продажа системы ATDS может вызвать негативную реакцию со стороны Китая, который регулярно выражает свое неудовольствие по поводу военных контактов между США и Тайванем. Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и угрожает применить силу в случае попытки острова объявить независимость. США, с другой стороны, поддерживают Тайвань в качестве демократического партнера и поставщика вооружений на основе Закона о связях с Тайванем 1979 года.

Эта сделка является последней в серии военных продаж Тайваню, одобренных администрацией президента США Джо Байдена. Ранее в этом месяце Госдепартамент одобрил продажу 40 самоходных гаубиц M109A6 Paladin и связанного оборудования стоимостью $750 млн. В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа одобрила несколько крупных сделок, включая продажу 66 истребителей F-16V, 400 противоракетных комплексов Patriot PAC-3 и 100 крылатых ракет Harpoon.