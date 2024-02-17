Баку и Нур-Султан 17 февраля текущего года объявили, что собираются заключить соглашение о сотрудничестве в области военной разведки. Проект соответствующего соглашения опубликован на государственном веб-сайте нормативных правовых актов РК.

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Согласно документу, две страны намереваются подписать проект соглашения о сотрудничестве в сфере военной разведки в секторе обороны. "Правительство Республики Казахстан постановляет одобрить приложенный проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области военной разведки в секторе обороны", - говорится в проекте постановления.

На осуществление соглашения в бюджете Казахстана предусмотрены средства Минобороны. Страны будут осуществлять сотрудничество в следующих формах: официальные визиты руководителей уполномоченных органов и рабочие встречи экспертов; взаимный обмен разведывательной военной информацией по следующим тематическим направлениям: террористические и экстремистские организации; военно-политические события, представляющие взаимный интерес; проведение мероприятий боевой подготовки для личного состава уполномоченных органов сторон.

Подписание соглашения о военной разведке является важным шагом в укреплении взаимодействия между Баку и Нур-Султаном в области безопасности и обороны. Обе страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают в рамках СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ОИК и других международных организаций. Баку и Нур-Султан также поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, особенно в свете недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.