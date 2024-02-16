Злоумышленники используют поддельные приложения и искусственный интеллект, чтобы получить доступ к биометрическим данным и банковским счетам пользователей iPhone.

На iOS 16 февраля текущего года обнаружен опасный троян семейства GoldDigger под названием GoldPickaxe.iOS для iOS который может украсть личные данные и деньги. Это первый случай, когда злоумышленники используют искусственный интеллект для мошенничества с банковскими счетами. Троян распространяется через поддельные приложения, которые выдают себя за популярные сервисы, такие как WhatsApp, Telegram, Instagram и другие. После установки приложения троян запрашивает разрешение на доступ к камере, микрофону, смс и другим функциям телефона. Если пользователь соглашается, троян начинает собирать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, лицо, голос, а также личные документы, такие как паспорт, водительское удостоверение, банковские карты и другие.

Как только у мошенников оказываются данные, программа на базе искусственного интеллекта создает дипфейк — поддельное видео или аудио, которое имитирует внешность и голос жертвы. С помощью дипфейка мошенники обманывают системы биометрической идентификации и получают доступ к банковским счетам жертвы. Также троян перехватывает смс-коды, которые приходят для подтверждения операций.

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Это новый метод мошенничества, который прежде специалисты не встречали. Он представляет серьезную угрозу для безопасности пользователей iOS, так как троян может обойти все защитные механизмы, которые предлагает Apple. По словам экспертов, единственный способ избежать заражения — не скачивать подозрительные приложения из неофициальных источников и не давать им разрешения на доступ к личным данным.

Apple пока не прокомментировала ситуацию, но по слухам компания работает над обновлением, которое должно исправить уязвимость и удалить троян с зараженных устройств. Пользователям рекомендуется обновлять свои iPhone до последней версии iOS и следить за своими банковскими счетами.