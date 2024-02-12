Граждане 59 стран, включая Россию, США и Японию, теперь могут посещать китайский остров Хайнань без визы.

С 9 февраля 2024 года Китай упростил въезд на остров Хайнань для граждан 59 стран, включая Россию, США, Францию и Японию. Теперь они могут посещать этот курортный регион не только с туристической целью, но и по другим поводам, таким как бизнес, медицина, спорт и культура. Об этом сообщило Государственное управление по делам миграции КНР. Благодаря новой политике, граждане этих стран могут пребывать на Хайнане без визы до 30 дней, если они въезжают через любой из открытых пунктов пропуска на острове. Они также могут свободно перемещаться по всей территории провинции Хайнань, если не имеются иные договоренности с Китаем о безвизовом режиме. Время безвизового пребывания начинается считаться с полуночи следующего дня после въезда. Данная мера является частью стратегии Китая по развитию Хайнаня как порта свободной торговли с китайской спецификой, который должен стать моделью реформ и открытости для всей страны. Как заявил представитель Государственного управления по делам миграции КНР, эта политика способствует привлечению иностранных инвестиций, талантов и туристов на Хайнань, а также укреплению международного сотрудничества и обмена.

Ранее Китай уже предоставлял безвизовый въезд на Хайнань для граждан тех же 59 стран, но только для туристических целей. Эта политика вступила в силу в мае 2018 года и остается в силе. Таким образом, Китай продолжает расширять возможности для посещения Хайнаня без визы, делая его одним из самых открытых и привлекательных регионов в Азии.