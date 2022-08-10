Есть немало отличий от Galaxy Watch 5.

Состоялась официальная презентация Galaxy Unpacked, где представили пару умных часов – Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Последняя модель является премиальной версией, работающей на операционной системе Samsung Wear OS. Если сравнивать с предшествующими моделями, новые устройства совершенно не похожи на них. Нужно отметить, что дизайн новых часов напоминает Galaxy Watch 4, у которых нет вращающегося безеля, и корпус не отличается большой толщиной.

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Samsung Galaxy Watch 5 Pro оснащается корпусом из титана. В отличие от алюминиевых моделей это более прочный вариант. Сверху экран покрыт сапфировым стеклом. Также несколько увеличилась площадь дисплея. Производитель пошёл на такой шаг, чтобы часы как можно плотнее прилегали к запястью и выдавали точные измерения.

Помимо защищённого корпуса, новые умные часы могут похвастаться улучшенной функциональностью. Ёмкость аккумулятора на 60% больше, чем у Galaxy Watch 4, а также предусмотрена быстрая зарядка.

В Samsung Galaxy Watch 5 Pro появился улучшенный датчик температуры кожи. Есть поддержка Advanced Sleep Coaching. Предусмотрена функция восстановления организма после тренировок, которая показывает результаты в реальном времени. С помощью умных часов можно пользоваться такими сервисами, как YouTube Music и Google Maps с голосовым помощником. Также есть новые циферблаты и 88 различных дополнений с индивидуальными настройками.

Важно отметить, что обе новые модели обладают полноценной защитой корпуса от воды и пыли по военному стандарту MIL-STD-810H, а также имеют защиту по стандартам IP68 и 5ATM. Премиальные умные часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro доступны в двух расцветках – чёрный титан и серый титан. Помимо всего, компания собирается предложить покупателям версию Golf Edition.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro выпускаются только в одном размере – 45 мм, в то время как версия Galaxy Watch 5 доступна в размерах 40 и 44 мм. Функциональность у обеих моделей одинаковая. Главные различия – в расцветках, размере дисплея и автономной работе.

Дисплей Galaxy Watch 5 Pro построен на AMOLED-матрице с диагональю 1,4 дюйма. Разрешение панели составляет 450 на 450 точек. В качестве процессора производителем выбран Exynos W920. Также на борту есть 1,5 ГБ оперативки, а вместимость ПЗУ составляет 16 ГБ. Предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi, датчик NFC для бесконтактной оплаты, а ёмкость аккумуляторной батареи составляет 590 мА*ч. В стандартном издании установлен аккумулятор на 410 мА*ч.

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Официально смарт-часы поступят в продажу 26 августа. Samsung Galaxy Watch 5 Pro будут доступны с Bluetooth и LTE. Стоимость составит 450 долларов и 500 долларов соответственно. Младшая модель Samsung Galaxy Watch 5 также будет поставляться в двух модификациях, а стоимость стартует с отметки 280 долларов.