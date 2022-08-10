Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro стоимостью от $280
Есть немало отличий от Galaxy Watch 5.
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Состоялась официальная презентация Galaxy Unpacked, где представили пару умных часов – Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Последняя модель является премиальной версией, работающей на операционной системе Samsung Wear OS. Если сравнивать с предшествующими моделями, новые устройства совершенно не похожи на них. Нужно отметить, что дизайн новых часов напоминает Galaxy Watch 4, у которых нет вращающегося безеля, и корпус не отличается большой толщиной.

реклама

Samsung Galaxy Watch 5 Pro оснащается корпусом из титана. В отличие от алюминиевых моделей это более прочный вариант. Сверху экран покрыт сапфировым стеклом. Также несколько увеличилась площадь дисплея. Производитель пошёл на такой шаг, чтобы часы как можно плотнее прилегали к запястью и выдавали точные измерения. 

Помимо защищённого корпуса, новые умные часы могут похвастаться улучшенной функциональностью. Ёмкость аккумулятора на 60% больше, чем у Galaxy Watch 4, а также предусмотрена быстрая зарядка.

В Samsung Galaxy Watch 5 Pro появился улучшенный датчик температуры кожи. Есть поддержка Advanced Sleep Coaching. Предусмотрена функция восстановления организма после тренировок, которая показывает результаты в реальном времени. С помощью умных часов можно пользоваться такими сервисами, как YouTube Music и Google Maps с голосовым помощником. Также есть новые циферблаты и 88 различных дополнений с индивидуальными настройками. 

Важно отметить, что обе новые модели обладают полноценной защитой корпуса от воды и пыли по военному стандарту MIL-STD-810H, а также имеют защиту по стандартам IP68 и 5ATM. Премиальные умные часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro доступны в двух расцветках – чёрный титан и серый титан. Помимо всего, компания собирается предложить покупателям версию Golf Edition.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro выпускаются только в одном размере – 45 мм, в то время как версия Galaxy Watch 5 доступна в размерах 40 и 44 мм. Функциональность у обеих моделей одинаковая. Главные различия – в расцветках, размере дисплея и автономной работе. 

Дисплей Galaxy Watch 5 Pro построен на AMOLED-матрице с диагональю 1,4 дюйма. Разрешение панели составляет 450 на 450 точек. В качестве процессора производителем выбран Exynos W920. Также на борту есть 1,5 ГБ оперативки, а вместимость ПЗУ составляет 16 ГБ. Предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi, датчик NFC для бесконтактной оплаты, а ёмкость аккумуляторной батареи составляет 590 мА*ч. В стандартном издании установлен аккумулятор на 410 мА*ч.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Официально смарт-часы поступят в продажу 26 августа. Samsung Galaxy Watch 5 Pro будут доступны с Bluetooth и LTE. Стоимость составит 450 долларов и 500 долларов соответственно. Младшая модель Samsung Galaxy Watch 5 также будет поставляться в двух модификациях, а стоимость стартует с отметки 280 долларов. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсированы наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro по цене $230
Анонс Samsung Galaxy Fold 4 – Snapdragon 8+ Gen1, подэкранная камера и до 1 ТБ встроенной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
72
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
2
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
18
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
19
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
36
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
5
Сколько стоит оптимальный процессор для недорогой геймерской сборки – 5 CPU с игровым потенциалом
5
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
6
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
25
В сети появились кадры игрового процесса Diablo 4
+
С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
13
Очередная утечка – база данных абонентов оператора Tele2 на 7 500 000 строк попала в открытый доступ
7
Динамика игровой выручки NVIDIA говорит о надвигающемся криптопохмелье
16
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
20
Доходность майнеров растёт, а PoS уже стучится в окно
4
Стоимость Ryzen 7 7700X окажется не выше $300, а ценник на Ryzen 9 7900X и 7950X подрастёт — инсайд
13
Intel представила профессиональные видеокарты Arc Pro
1
Oppo и OnePlus вынуждены прекратить продажи в Германии
1
В Rockstar Games дали комментарий по поводу качества GTA 6: оно обещает быть революционным
1

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
36
Главные игры августа 2022 года
5
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
60
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
10
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
3

Сейчас обсуждают

Appengamer
20:49
Современная средняя видеокарта уровня [b]3060Ti/3070/6800[/b] даёт ~60 MHash/s
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
Bnertiagfh
20:48
Я не с вами) я мимо проходил
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Bnertiagfh
20:47
Чо ты тут делаешь тогда? Кстати у них тоже спонсор Сити)
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Лопшо Педунь
20:45
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
ptlrkptt
20:44
мы все тут бараны
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
ptlrkptt
20:44
заминусовали нетатарки
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
ахахах
20:43
поляков тряхнут латышей и много каких стран ещё.Путин ще русским языком сказал,что нато надо вернутся к состоянию на 1997г.А пиндосы сами в революции внутренней погибнут и будет страна РША(разъеденёны...
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
ptlrkptt
20:41
если они пойдут в польшу то это будет WW3
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
20:40
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Smytjan
20:40
официально СВО идет по плану. Так лучше?
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем