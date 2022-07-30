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Xiaomi POCO C40 с чипом JR510 представлен в России по акционной цене от 9990 рублей
Акция действует до 7 августа 2022 года.
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На российском рынке появился новый смартфон. Он называется Xiaomi POCO C40. Одна из главных особенностей новинки – это длительная автономная работа, так как в оснащение входит батарея на 6000 мА*ч.

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Как заявляет производитель, без подзарядки можно обойтись до 32 часов в режиме телефонного разговора. При прослушивании музыки полного заряда хватит на 86 часов. Видео можно просматривать без подзарядки до 20 часов.

Xiaomi POCO C40 работает под управлением малоизвестного мобильного процессора JR510, который выполняется по нормам 11-нанометровой технологии. В продажу смартфон поступит с прошивкой MIUI for POCO на базе операционной системы Android 11.

Лицевая сторона девайса прикрыта 6,71-дюймовым дисплеем на IPS матрице. Сверху есть каплевидный вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера состоит из двух модулей: 13 МП и 2 МП. На тыльной стороне располагается довольно шустрый сканер отпечатка пальца. Корпус бюджетного смартфона обладает защитой от влаги по стандарту IP52. 

Официальные продажи Xiaomi POCO C40 на территории России начинаются с 1 августа 2022 года. До 7 августа включительно для покупателей действует особое предложение. Модификацию 3/32 ГБ можно приобрести за 9990 рублей. После 7 августа цена составит 11990 рублей.

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Также новинка будет доступна в более продвинутой комплектации. Так, модификацию 4/64 ГБ можно будет купить 10 990 рублей, но после 7 августа постоянная цена на смартфон будет увеличена до 12 990 рублей. Всего на выбор покупателю представлено три расцветки корпуса: ярко-жёлтая, серая и зелёная. 

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