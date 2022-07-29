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3070 Ti MSI за копейки в Регарде

3070 Ti MSI за копейки в Регарде

28 июля 2022 года был официально представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 9. Он получил невероятно компактные размеры и при этом мощный процессор компании Qualcomm.

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Новинка оборудована чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. Базовая версия получила 8 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянной памяти. Также есть модификации 8/256 ГБ и 16/256 ГБ без возможности расширения картами памяти.

ASUS Zenfone 9 обладает экраном на AMOLED-матрице с диагональю 5.9 дюйма. Разрешение дисплея составляет 2400x1080 точек. Защищает экран прочное закалённое стекло Gorilla Glass Victus.

Камера получила 6-осевую стабилизацию. Порадует и аккумулятор долгой автономной работой, так как ёмкость составляет 4300 мА*ч. В наличии быстрая зарядка 30 Вт. Ещё одна особенность новинки – защита корпуса по стандарту IP68. Это значит, что смартфон не боится воды и пыли.

Вес ASUS ZenFone 9 составляет 169 грамм, а размеры сторон 146.5x68.1x9.1 мм. Нужно отметить, что по размерам, кроме толщины, новинка от ASUS несколько компактнее предшествующей модели, а также меньше, чем iPhone 13.

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Стоимость компактного флагмана в базовой модификации составила 800 евро. Топовую модель компания оценила в 900 евро. Средняя версия ASUS Zenfone 9 поступит в продажу по цене 850 евро.