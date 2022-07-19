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Четыре старых смартфона Samsung получили свежее обновление One UI 4.1 на Android 12
Патч безопасности за июль и исправление уязвимостей.
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Недавно мы писали о выходе июньского патча безопасности операционной системы Android 12 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Теперь стало известно, что для обеих моделей стало доступно более актуальное обновление.

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Смартфоны были представлены в конце лета 2019 года. Они оборудованы однокристальными системами Snapdragon 855 или Exynos 9825 в зависимости от региона продаж. Каждый флагман получил основную камеру разрешением 12 МП + 12 МП + 16 МП и 10-мегапиксельный фронтальный модуль.

В Samsung Galaxy Note 10 установлен Full HD+ дисплей диагональю 6,3 дюйма, а за автономность отвечает аккумулятор на 3500 мА*ч. Батарея поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт и 12 Вт соответственно.

Версия Plus может похвастаться экраном размером 6,8 дюйма по диагонали с разрешением QHD+. В основной камере добавлен сенсор ToF 3D, а ёмкость комплектного аккумулятора увеличена до 4300 мА*ч. Кроме того, разработчик повысил мощность зарядки по проводу до 45 Вт и беспроводным путём до 15 Вт.

Пока что обновление для Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ доступно только в двух регионах: США и Южная Америка (Бразилия, Аргентина, Боливия, Уругвай и Парагвай). Номера – N97xxFXXS8HVG1 и N970USQU7HVF1 соответственно.

Версия Lite, которая вышла в первых числах 2020 года, тоже получила свежую версию программного обеспечения. Прошивка N770FXXS8GVF4 доступна уже в Европе. Сам Samsung Galaxy Note 10 Lite оснащается чипом Exynos 9810 вне зависимости от рынка продаж. В арсенале модели есть 6,7-дюймовый дисплей FHD+, три камеры на 12 МП, 32-мегапиксельный фронтальный модуль и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой 25-ваттной подзарядкой.

Четвёртый старый смартфон, для которого стала доступна новая версия оболочки, называется Samsung Galaxy S10 Lite. Его представили вместе с Galaxy Note 10 Lite. Модель оснащается чипсетом Snapdragon 855, 6,7-дюймовой панелью Full HD+ и основной камерой разрешением 48 МП + 12 МП + 5 МП. Также смартфон получил фронтальную камеру на 32 МП и батарею ёмкостью 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составила 45 Вт. Ему доступен апдейт G770FXXS6GVG1 в Европе.

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Отметим, что все четыре смартфона, о которых мы написали, получили One UI 4.1 с операционной системой Android 12. Обновление приносит патч безопасности за июль 2022 года, исправляет баги, повышает стабильность работы и устраняет более 50 уязвимостей.

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