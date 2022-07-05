Смартфонов 12-й серии на глобальном рынке не будет

Накануне китайская компания Xiaomi анонсировала четыре смартфона флагманского уровня. Сначала производитель презентовал модели Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra. Все оборудованы мобильным процессором Snapdragon 8+ Gen1 и имеют оптику Leica Camera. Затем дебютировал Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition на Dimensity 9000+ без оптики Leica. О смартфонах вы можете почитать в отдельных заметках, а в этом материале мы расскажем о том, что ещё было на презентации.

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Начнём с неприятной новости для поклонников китайской компании на глобальном рынке. Все три флагмана семейства Xiaomi 12S будут продаваться исключительно на территории материкового Китая. С чем связано такое решение – неизвестно. Напомним, что в 2021 году Xiaomi Mi 11 Ultra дебютировал в Европе, но за год до этого Xiaomi Mi 10 Ultra тоже продавался исключительно в Китае. Ждём теперь Xiaomi 13 Ultra. Судьба версии Dimensity Edition пока что остаётся тайной, но вряд ли смартфон выйдет за пределами Поднебесной.

Ещё одна новинка – ноутбук Xiaomi Book Pro 2022 с дисплеем на органических светодиодах. Модель доступна в вариантах с 14-дюймовой и 16-дюймовой панелью OLED. Разрешение – 2,8K и 4K соответственно. Оба дисплея поддерживают 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3, Dolby Vision и прикрыты стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

Младшая модель оборудована в топовой модификации мобильным процессором Intel Core i7-1260P и графическим ускорителем GeForce RTX 2050. Цена составляет 1270 долларов. Базовая версия Xiaomi Book Pro 2022 14” получила Intel Core i5-1240P и осталась без дискретной графики, зато стоит на 300 долларов дешевле.

16-дюймовый лэптоп в идентичный модификациях оценён в 880 долларов и 1200 долларов соответственно. Но есть также вариант с Intel Core i5-1240P и GeForce MX550. Стоимость составляет 970 долларов. Оба ноутбука вне зависимости от конфигурации оборудованы 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

Следующая новинка – трёхдипазонный Mesh-роутер Xiaomi Home WiFi. Стоимость около 220 долларов. Модель может работать в частотных диапазона 2,4 ГГц, 5,2 ГГц и 5,8 ГГц. Маршрутизатор позволяет создавать сеть из десяти гаджетов для обеспечения покрытия в помещении площадью до 1500 квадратных метров.

Завершает материал долгожданный спортивный браслет Xiaomi Band 7 Pro, который ожидался ещё весной. Новинка больше напоминает умные часы. Она оборудована 1,64-дюймовым дисплеем с разрешением 456 x 280 пикселей, имеет защиту от воды класса 5ATM и несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 235 мА*ч.

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Производитель заявляет, что фитнес-браслет может работать без подзарядки до 12 дней. На борту есть сенсоры для мониторинга сна пульса, определения уровня насыщения крови кислородом и другие датчик для круглосуточного наблюдения за показателями. NFC и GPS тоже присутствуют. Рекомендованная производителем стоимость браслета составила 60 долларов. Продажи начнутся 7 июля. Появится ли новинка в Европе, пока что неизвестно. Но до нас ещё не добрался обычный Xiaomi Band 7 с NFC.