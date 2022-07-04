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Xiaomi 12S Pro – третья новинка китайской компании. Модель является улучшенной версией Xiaomi 12S и даже Xiaomi 12 Pro, анонсированного в конце прошлого года. Но до варианта Ultra, представленного сегодня, конечно же, не дотягивает.

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Герой заметки имеет несколько отличий от прошлогодней версии Pro, но большинство технических характеристик повторяется. Например, 6,73-дюймовый дисплей на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. Панель OLED формата QHD+ поддерживает Dolby Atmos, HDR10+ и имеет пиковую яркость 1500 нит. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass седьмого поколения, но не Victus+.

Отметим, что Xiaomi 12S Pro отличается от Xiaomi 12 Pro, также как Xiaomi 12S от Xiaomi 12. Другими словами, процессором, оптикой в камере, объёмом постоянной памяти и стоимостью. Новая версия Pro оборудована мобильным чипсетом Snapdragon 8+ Gen1 с пиковой частотой 3,2 ГГц. В AnTuTu модель набирает более 1,1 млн баллов, что является рекордом бенчмарка.

Основная камера сохранила трио 50-мегапиксельных модулей: главный с апертурой f/1,9, ультра-широкоугольной с диафрагмой f/2,2 и телеобъектив со светосилой f/1,9. Новинка умеет снимать видео в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS и в 8K UHD, но только при 30 FPS. Главное изменение – оптика Leica Camera. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Тут без изменений.

Xiaomi 12S Pro работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 4600 мА*ч, которая подзаряжается за 19 минут за счёт поддержки технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для Xiaomi это пока рекорд. Из прочего отметим чип NFC, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, стереофонические динамики и встроенный биометрический сенсор.

Смартфон поступит в продажу через несколько дней с предустановленной операционной системой Android 12 и проприетарным программным обеспечением MIUI 13. Все желающие (пока только в Китае) смогут купить флагманскую новинку в серой, белой, фиолетовой и зелёной расцветкой. Есть версия с тыльной стороной, оформленной эко-кожей.

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Xiaomi 12S Pro неожиданно оказался дешевле, чем Xiaomi 12 Pro в первых трёх модификациях. Так, стоимость версий 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ составила соответственно 700 долларов, 745 долларов и 800 долларов. Декабрьская модель на старте продаж стоила на 40-50 долларов дешевле. Топовый вариант новинки с 512 ГБ хранилища компания оценила в 880 долларов.

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