Симбиоз Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

После трёх моделей Xiaomi 12S китайская компания представила ещё один недорогой флагманский смартфон. Он имеет длинное название Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition и является симбиозом прошлогодних Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

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Новинка стала первым смартфоном в мире с 4-нанометровым мобильным процессором Dimensity 9000+, который от обычного Dimensity 9000 отличается повышенными частотами. Однокристальная система дополняется 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации, в то время как встроенный флеш-модуль рассчитан на хранение 256 ГБ или 128 ГБ информации.

В Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition используется дисплей от Xiaomi 12 Pro. Речь идёт о 6,73-дюймовой панели OLED с частотой обновления изображения от 1 Гц до 120 Гц, поддержкой Dolby Atoms, HDR10+ и яркостью до 1500 нит. Матрица E5 AMOLED имеет встроенный сканер отпечатков и вырез для 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

Камера в новинке такая же, как в Xiaomi 12, то есть без оптики Leica. Разрешение составляет 50 МП + 13 МП + 5 МП. Она может записывать видео в форматах 8K UHD и 4K UHD с максимальной частотой 24 к/с и 60 к/с соответственно. Производителем заявлена система оптической стабилизации изображения.

Подсистема питания уже новая. Ёмкость комплектной батареи составила 5160 мА*ч. Новый флагман поддерживает быструю зарядку на 120 Вт по проводу, на 50 Вт беспроводным путём и имеет кастомный чип Surpe P1, который оптимизирует работу батареи. И да, есть реверсивная подзарядка беспроводным путём 10-ваттной мощности.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition работает под управлением операционной системы Android 12. Поверх ОС установлена фирменная оболочка MIUI 13. Также на борту смартфона есть стереодинамики Harman / Kardon, беспроводные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, чип NFC и GPS. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass Victus.

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Рекомендованная производителем цена Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition в базовой модификации составила 6000 долларов. Доплатить за версию с удвоенным объёмом постоянной памяти нужно около 75 долларов. Покупателям новинка будет доступна только в синей и серой расцветках корпуса.