В подарок дают наушники Xiaomi Buds 3.

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Буквально только что мы писали о смартфоне Xiaomi 12 Lite, как модель дебютировала в России. Китайская компания решила, что версия Lite не заслуживает отдельного анонса. Новинка уже поступила в продажу и в течение десяти дней будет доступна с подарком в виде фирменных наушников.

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Xiaomi 12 Lite всё же получил мобильный процессор Snapdragon 778G, а не Snapdragon 778G+ или Snapdragon 8 Gen1. Правда, если верить программному обеспечению AnTuTu, а эта однокристальная система мощнее двух других чипсетов.

Российским покупателям новинка доступна в светло-розовом, светло-зелёном и чёрном цветовых решениях. Рекомендованная производителем стоимость смартфона в России составила 40 990 рублей или 750 долларов. Глобальная версия стоит примерно на 200 долларов дешевле.

В честь старта продаж китайская компания решила подарить первым покупателям полностью беспроводные наушники Xiaomi Buds 3. Сам аксессуар стоит 8990 рублей. Специальное предложение действует с 1 по 10 июля 2022 года. Новинка оказалась на несколько тысяч дороже предшественницы.

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Напомним, что в арсенале Xiaomi 12 Lite есть 120-герцевый дисплей на органических светодиодах, 108-мегапиксельная основная камера, аккумулятор на 4300 мА*ч с 67-ваттной зарядкой и NFC. Программной основой выступает фирменная надстройка MIUI 13, основанная на базе операционной системы Android 12.