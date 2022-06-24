На 350 евро дороже, чем в Китае и на 550 евро дороже, чем топовый Galaxy Fold 3.

Китайская компания Huawei объявила о старте продаж в Европе флагманского смартфона Mate Xs 2. Новинка является очередной моделью в этот форм-факторе, у которой дисплей складывается наружу. В связи с этим производитель обошёлся без дополнительного экрана.

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Панель Foldable OLED имеет диагональ 7,8 дюйма, а разрешение составляет 2200 x 2480 точек. Плотность пикселей – 424 ppi. Матрица поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. В сложенном состоянии активируется часть экрана – 6,5 дюйма с разрешением 1176 x 2480 точек.

Сердцем Huawei Mate Xs 2 стала однокристальная система Snapdragon 888, но в модификации без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Мобильный процессор выполнен по нормам 5-нанометровой технологии. Пиковая частота составляет 2,84 ГГц. За графику отвечает Adreno 660 GPU. Чипсет дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составляет 256/512 ГБ. При этом в Европе продаётся только средний вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ.

В смартфоне установлена тройная основная камера. Разрешение составляет 50 МП + 13 МП + 8 МП. Модуль на 8 МП обеспечивает оптический зум 3x без потери качества. Снимать видео смартфон может в 4K UHD при 30 FPS. Для селфи есть отдельный модуль. Он построен на базе 10,7-дюймового датчика изображения. Тут тоже есть поддержка съёмки видео в 4K UHD при 30 FPS.

За автономность нового флагмана отвечает встроенная аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 4600 мА*ч. Производителем заявлена быстрая зарядка по проводу на 66 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается. Габаритные размеры корпуса составили 156,5 x 139,3 x 5,4 мм в разложенном состоянии при массе 255 граммов. Если смартфон сложить, что он становится на 5,7 мм толще, но ширина уменьшается до 75,5 мм.

Европейская версия Huawei Mate Xs 2 получила программное обеспечение EMUI 12 на Android вместо фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0, на базе которой работает китайский вариант флагмана. Из прочего отметим боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi, Bluetooth и даже инфракрасный порт. Google Mobile Services, само собой, в новинке нет. Также отсутствуют слот под карту памяти, радиоприёмник и разъём для проводной гарнитуры.

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Рекомендованная производителем стоимость Huawei Mate Xs 2 в Европе составила 1999 евро. В Китае версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти оценили примерно в 1650 евро. Конкурент в лице Samsung Galaxy Fold 3 в зависимости от модификации стоит от 1350 евро до 1450 евро, но не забываем, что уже через два месяца будет анонсирован Samsung Galaxy Fold 4.