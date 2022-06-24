Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Складной смартфон Huawei Mate Xs 2 вышел в Европе по цене 1999 евро
На 350 евро дороже, чем в Китае и на 550 евро дороже, чем топовый Galaxy Fold 3.
анонсы и реклама
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Китайская компания Huawei объявила о старте продаж в Европе флагманского смартфона Mate Xs 2. Новинка является очередной моделью в этот форм-факторе, у которой дисплей складывается наружу. В связи с этим производитель обошёлся без дополнительного экрана.

реклама

Панель Foldable OLED имеет диагональ 7,8 дюйма, а разрешение составляет 2200 x 2480 точек. Плотность пикселей – 424 ppi. Матрица поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. В сложенном состоянии активируется часть экрана – 6,5 дюйма с разрешением 1176 x 2480 точек.

Сердцем Huawei Mate Xs 2 стала однокристальная система Snapdragon 888, но в модификации без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Мобильный процессор выполнен по нормам 5-нанометровой технологии. Пиковая частота составляет 2,84 ГГц. За графику отвечает Adreno 660 GPU. Чипсет дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя составляет 256/512 ГБ. При этом в Европе продаётся только средний вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ.

В смартфоне установлена тройная основная камера. Разрешение составляет 50 МП + 13 МП + 8 МП. Модуль на 8 МП обеспечивает оптический зум 3x без потери качества. Снимать видео смартфон может в 4K UHD при 30 FPS. Для селфи есть отдельный модуль. Он построен на базе 10,7-дюймового датчика изображения. Тут тоже есть поддержка съёмки видео в 4K UHD при 30 FPS.

За автономность нового флагмана отвечает встроенная аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 4600 мА*ч. Производителем заявлена быстрая зарядка по проводу на 66 Вт. Беспроводная зарядка не поддерживается. Габаритные размеры корпуса составили 156,5 x 139,3 x 5,4 мм в разложенном состоянии при массе 255 граммов. Если смартфон сложить, что он становится на 5,7 мм толще, но ширина уменьшается до 75,5 мм.

Европейская версия Huawei Mate Xs 2 получила программное обеспечение EMUI 12 на Android вместо фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0, на базе которой работает китайский вариант флагмана. Из прочего отметим боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi, Bluetooth и даже инфракрасный порт. Google Mobile Services, само собой, в новинке нет. Также отсутствуют слот под карту памяти, радиоприёмник и разъём для проводной гарнитуры.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3050 за 25тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Рекомендованная производителем стоимость Huawei Mate Xs 2 в Европе составила 1999 евро. В Китае версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти оценили примерно в 1650 евро. Конкурент в лице Samsung Galaxy Fold 3 в зависимости от модификации стоит от 1350 евро до 1450 евро, но не забываем, что уже через два месяца будет анонсирован Samsung Galaxy Fold 4.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#huawei
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
Huawei nova 10 получит камеры на 60 МП и 50 МП, изогнутый дисплей и знакомый дизайн
Huawei nova Y90 – конкурент для Redmi Note 11 c 90-Гц дисплеем и Snapdragon 680
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне больше не смогут получать обновления Windows
100
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070Ti/GeForce RTX 3080Ti в магазинах РФ вернулись к рекомендованным
28
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
65
Скорость интерфейса PCI Express 7.0 достигнет 128 ГТ/с
4
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
5
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
14
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
21
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ может прекратить своё существование – доходность упала в 6 раз
8
Майнеры избавляются от видеокарт – в ход пошли неисправные и подгорелые флагманы NVIDIA
7
Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
+
На просторах "Авито" цены на видеокарты тают вместе с курсом доллара
29
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
13
Samsung оштрафована на 14 миллионов долларов за заявление о водонепроницаемости телефонов Galaxy
3
AMD опубликовала исходный код FSR 2.0 и перечислила новые игры с поддержкой технологии
6
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
47
Процессоры Intel дешевеют в российских магазинах – Core i9-12900KF скинул 37% за 1.5 месяца
12
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
7
Стример «пропрыгал» Half-Life всего за 26,5 минут
5
Геймерский смартфон Xiaomi POCO F4 GT за 75 990 рублей уступил в играх POCO F3 за 35 990 рублей
8
Видеокарта Intel Arc A380 не любит процессоры AMD Ryzen
9

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
36
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
129
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
8
Как купить видеокарту "с рук" правильно
103
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
24
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
37
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
11
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
4

Сейчас обсуждают

hardware
16:58
для амудэёбов гавно лизы не пахнет
AMD намерена увеличивать мощность видеокарт за счёт роста TDP – серия Radeon RX 7000 до 450 Вт
Lurker-beta
16:58
Так слухи актуальны. 900вт для серверного исполнения. Я конечно сомневаюсь в правдивости, но пока не опровергли. слух про 450вт подтвердился. 800вт... ну 600 через разъём питания, 75 через PCI-e. А ещ...
Инсайдер kopite7kimi рассказал о характеристиках RTX 4070, 4080 и 4090 и сроках выхода
hardware
16:57
от этих лучей одно название
Инсайдер kopite7kimi рассказал о характеристиках RTX 4070, 4080 и 4090 и сроках выхода
Iruil
16:54
У себя прикрутил z600 на ам4 r5 2600 с помощью переходника отдругого кулера. Так что если нельзя, но очень хочется, то можно.
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
Grotlon
16:54
Вряд ли буде больше 600 ватт.
AMD намерена увеличивать мощность видеокарт за счёт роста TDP – серия Radeon RX 7000 до 450 Вт
Grotlon
16:51
В те времена радеоны были заметно холоднее.
AMD намерена увеличивать мощность видеокарт за счёт роста TDP – серия Radeon RX 7000 до 450 Вт
Зеновий Радеонович
16:46
У куртки 900Вт, так что да, чертов керогазник.
AMD намерена увеличивать мощность видеокарт за счёт роста TDP – серия Radeon RX 7000 до 450 Вт
Зеновий Радеонович
16:43
Терплю ужасные 65 гр на 5800 под древним u12p-se2 так еще и в тесном кубике.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Xmast
16:37
Не будет. За месяц привезут. А будет - переживу. Сам же видишь я ниже 50к взял. Это не 60-70 как тут
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
Александр Пономарев
16:36
с китая... да пока она придет, они тут дешевле будут
Цены на видеокарты NVIDIA в российской рознице возвращаются к рекомендованным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем