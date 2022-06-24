С 8 июля цена вырастет на 50 евро.

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Вслед за Xiaomi POCO X4 GT китайская компания анонсировала ещё одну модель. Вторая новинка называется Xiaomi POCO F4. Она станет преемницей прошлогоднего хита продаж POCO F3, хотя отличается от него несущественно.

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Наш герой оснащается мобильным процессором Snapdragon 870, выполненный по 5-нанометровому технологическому процессу. Однокристальная система поддерживает сети пятого поколения и имеет в своём арсенале графический чип Adreno 650. Пиковая частота CPU составляет 3,2 ГГц, что уже более года является рекордом для мобильных чипов.

Однокристальная система дополнена 6-12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128-256 ГБ в зависимости от модификации и региона продаж. В Европе смартфон будет доступен только в двух вариант: 6/8 ГБ оперативки + 128/256 ГБ хранилища соответственно.

Как и первая новинка, POCO F4 имеет основную камеру с 64-мегапиксельным разрешением и поддержкой системы оптической стабилизации изображения. Ультра-широкоугольный модуль имеет оптику с углом обзора 119 градусов и сенсор на 8 МП. Также сзади в смартфоне установлена матрица на 2 МП для макросъёмки. Разрешение камеры для селфи составляет 20 МП. Тут без изменений.

На лицевой стороне Xiaomi POCO F4 установлена активная матрица на органических светодиодах.Панель имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, разрешение Full HD+ и частоту развёртки 120 Гц. Также производитель заявляет яркость до 900 нит, Dolby Vision и соответствие стандарту HDR10+. Защиту матрицы AMOLED обеспечивает стеклом Gorilla Glass пятого поколения.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батарей на 4500 мА*ч. Быстрая зарядка характеризуется мощностью 67 Вт. Поддерживаются стандарты USB power Delivery 3.0 и Qualcomm Quick CHarge 3+. На борту смартфона есть чип NFC, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также навигационный приёмник GPS.

Несмотря на то, что POCO F4 получил панели на органических светодиодах, он оборудован боковым сканером отпечатков пальцев, а не подэкранным. Из прочих параметров отметим защиту от воды класса IP53, стереодинамики, инфракрасный порт и отсутствие разъёма для наушников. Габаритные размеры составили 163,2 х 76 х 7,7 мм при массе 195 граммов. Программной платформой выступает оболочкой MIUI 13 на базе операционной системы Android 12.

Новинка поступит в продажу 27 июня нынешнего года. В Индии стоимость модификаций 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составит соответственно 340 евро, 365 евро и 415 евро соответственно.

Xiaomi POCO F4 в Европе появится по рекомендованной производителем цене 400 евро за вариант с 6 ГБ оперативной и 12 ГБ постоянной памяти. Модификацию 8/256 оценили в 450 евро. Обе версии будут доступны со скидкой 50 евро с 27 июня по 7 июля 2022 года.

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Как видим, в сравнении с POCO F3 смартфон нового поколения нам за прибавку 50 евро к цене предлагает обновлённый внешний вид и более свежее программное обеспечение сразу из коробки. О поступлении новинки на российский рынок компания Xiaomi сообщит дополнительно.