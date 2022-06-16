Даже по самым оптимистичным прогнозам Tesla потеряла около 600 млн долларов

В начале прошлого года американская компания Tesla инвестировала почти 1,5 млрд долларов свободных средств в криптовалюту Bitcoin. На тот момент стоимость BTC составляла около 38 000 долларов. Производитель даже начал принимать цифровые активы в качестве оплаты за электромобили, но из соображений сохранения репутации был вынужден отказаться от этой затеи. С того момента прошло уже более года, а криптоактивы Tesla потеряли в цене более 500 млн долларов.

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Уже в этом году производитель из Соединённых Штатов решил увеличить количество BTC в своём портфеле. Компания инвестировала в самую дорогую криптовалюту мира ещё несколько сотен миллионов долларов. Таким образом, общая сумма выросла до 2 млрд долларов.

Даже по самым оптимистичным прогнозам Tesla потеряла около 600 млн долларов на инвестициях в Bitcoin. Естественно, это никак не повлияет на будущее автомобильной компании, но всё равно обидно. Связано это с тем, что сейчас доля криптовалюты в капитализации Tesla составляет менее десятой части процента. Производитель держит в цифровой валюте менее 10% свободных средств.

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Что касается самого Илона Маска, он пока что не планирует расставаться со своими криптовалютными активами. Самый богатый человек на планете по версии Forbes (с состоянием почти 220 млрд долларов) видит в криптовалюте перспективные долгосрочные инвестиции. Он не исключает, что автомобили Tesla вновь можно будет купить за BTC, но только в том случае, если майнинг будет не так сильно влиять (отрицательно) на экологию, как в сейчас.