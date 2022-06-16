Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Убытки Tesla от инвестиций в Bitcoin превысили полмиллиарда долларов
Даже по самым оптимистичным прогнозам Tesla потеряла около 600 млн долларов
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

В начале прошлого года американская компания Tesla инвестировала почти 1,5 млрд долларов свободных средств в криптовалюту Bitcoin. На тот момент стоимость BTC составляла около 38 000 долларов. Производитель даже начал принимать цифровые активы в качестве оплаты за электромобили, но из соображений сохранения репутации был вынужден отказаться от этой затеи. С того момента прошло уже более года, а криптоактивы Tesla потеряли в цене более 500 млн долларов.

реклама

Уже в этом году производитель из Соединённых Штатов решил увеличить количество BTC в своём портфеле. Компания инвестировала в самую дорогую криптовалюту мира ещё несколько сотен миллионов долларов. Таким образом, общая сумма выросла до 2 млрд долларов.

Даже по самым оптимистичным прогнозам Tesla потеряла около 600 млн долларов на инвестициях в Bitcoin. Естественно, это никак не повлияет на будущее автомобильной компании, но всё равно обидно. Связано это с тем, что сейчас доля криптовалюты в капитализации Tesla составляет менее десятой части процента. Производитель держит в цифровой валюте менее 10% свободных средств.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Что касается самого Илона Маска, он пока что не планирует расставаться со своими криптовалютными активами. Самый богатый человек на планете по версии Forbes (с состоянием почти 220 млрд долларов) видит в криптовалюте перспективные долгосрочные инвестиции. Он не исключает, что автомобили Tesla вновь можно будет купить за BTC, но только в том случае, если майнинг будет не так сильно влиять (отрицательно) на экологию, как в сейчас.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BBC: Youtube слишком медленно банит мошеннические каналы
Илон Маск замечен в манипуляции автопилотом Tesla FSD с целью скрыть реальные причины аварии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
26
Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
56
Корпорация Boeing столкнулась с трудностями производства бортов 737 МАХ из-за санкций против России
31
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
27
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
Wargaming променял российский рынок на польский, где и будет развивать игру World of Tanks
11
Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
21
Магазины РФ скинули цены на видеокарты NVIDIA и AMD – Radeon RX 6750 XT потеряла 30% за месяц
17
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
23
Стала известна причина переноса выхода серии GeForce RTX 4000 – NVIDIA распродаёт накопленные запасы
17
Начинается публичное тестирование HarmonyOS 3.0 Developer Beta — список поддерживаемых устройств
+
Хешрейт сети Ethereum начинает снижаться
14
Российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоадаптеры
19
Часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикум» утекла в свободный доступ – пострадали 300 000 человек
1
Новый владелец McDonald`s в РФ мог приобрести сеть ресторанов за 1 рубль
14
Видеокарты NVIDIA возвращаются к рекомендованным ценам в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
14
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
25
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
40
Илон Маск, Чанпэн Чжао и Джефф Безос возглавили список миллиардеров-неудачников, потеряв $223 млрд
6
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
16

Популярные статьи

Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
24
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
25
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
74
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
63
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
128
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
83
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
25
Prodeus: Doom с Kickstarterа
11
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
28

Сейчас обсуждают

mistergrim
14:48
А в чём тут прибыль? Экономия трёх граммов пластмассы?
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
RandomXP
14:47
Вспоминаю курс в 2008-2009 годах. 24-35 р за бакс - при схожей стоимости барреля нефти и значительно меньшей стоимостью газа не вижу причин, почему бы не опустить курс до такого уровня. На счет доход...
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
mistergrim
14:45
Ой, а как же здешние эксперты со своим недооценённым рублём, который должен торговаться к доллару по курсу 20-30?
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Андрей Маликов
14:44
да он тупо завидует, что ты можешь удовлетворять сразу двух Блонди
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Zelot
14:40
В зеркало на себя посмотри, рептилия.
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Никита Жданчик
14:39
а у тебя кастрюля еблан)
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Zelot
14:37
У тя шнобель - я е6ал
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Alagar81
14:37
Ага, БП походу не хватит, нынешний на 850Вт я легко до 1Квт нагружаю, правда синтетикой, в реальных задачах выше 850Вт не видел (5950х+6900ХТ)
AMD выпустит суперфлагман Radeon RX 7950 XT – конкурент GeForce RTX 4090 с 32 Гб GDDR6 – Hs
Leon75
14:36
Этот холивар будет вечно. Я тоже смотрел в сторону 6900хт, тем более у меня платформа на актуальном амд, но по итогу взял 3080ти, так как она мощнее, дешевле на 10к (27.05.22) и наличие лучей, и не жа...
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
Андрей Маликов
14:36
1) РФ в 2022 с января по май продала в 2 раза больше ресурсов чем в 2021за январь-май. Получила кучу валюты за кучу экспорта. 2) Импорт скукожился, валюты тратится в разы меньше. Таким образом Алл...
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем