Накануне, 13 июня, самые богатые люди нашей планеты стали все вместе беднее на 206 млн долларов. С начала 2022 года стоимость их активов снизилась уже на 1,4 трлн долларов.
реклама
Печальным лидером по потерям является основатель Binance Чанпэн Чжао. Его активы менее чем за полгода потеряли в цене уже 85,6 млрд долларов. Forbes оценивает его состояние в 65 млрд долларов.
На второй строчке – основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Американский миллиардер с состоянием 219 млрд долларов всё ещё является самым богатым человеком в мире. За последние пять месяцев с небольшим его активы подешевели на 73,2 млрд долларов.
Тройку замыкает основатель и бывший генеральный директор компании Amazon. Джэфф Безос 14 июня на 65,3 млрд долларов беднее Джеффа Безоса 1 января. С состоянием 170 млрд долларов он занимает второе место в списке богатейших людей на Земле.
Кроме того, Марк Цукерберг стал беднее менее чем за полгода на 64,4 млрд долларов, а стоимость активов Бернара Арно упала на 56,8 млрд долларов с начала нынешнего года. Таким образом, только пять бизнесменов в сравнении с 1 января 2022 года уже потеряли 345 млрд долларов. Как мы писали выше, «убытки» самых богатых людей на Земле за без двух недель полгода достигли 1,4 трлн долларов.