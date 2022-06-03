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В рекламном ролике китайцы станцевали чечётку на смартфонах Xiaomi Redmi Note 10 Pro
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Генеральный директор китайской компании Лэй Цзюнь напомнил о смартфоне Redmi Note 10 Pro, который был анонсирован в прошлом году. Одной из ключевых фишек модели стало стекло Gorilla Glass Victus. Чтобы продемонстрировать прочность смартфона, гендиректор компании опубликовал необычное видео.

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В ролике, который длится несколько минут, показано, как на платформе из сотни смартфонов танцуют чечётку. Лэй Цзюнь написал, что Xiaomi Redmi Note 10 Pro прекрасно проявил себя. Видео опубликовано на официальной странице топ-менеджера в китайской социальной сети Weibo. Посмотреть его вы можете по этой ссылке.

Напомним, что китайская версия Xiaomi Redmi Note 10 Pro оборудована процессором Dimensity 1100. На глобальном рынке смартфон вышел под брендом POCO. Модель называется POCO X3 GT и стоит примерно 300 евро в базовой модификации памяти.

Смартфон оснащается 6,6-дюймовой панелью LCD с частотой обновления 120 Гц. Разрешение основной камеры составляет 64 МП + 8 МП + 2 МП. В арсенал также входит 16-мегапиксельная фронталка, стереофонические динамики и аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro уже работает под управлением операционной системы Android 12 с прошивкой MIUI 13. Скоро для него станет доступна оболочка MIUI 13.5.

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#xiaomi
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