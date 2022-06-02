Биржа не исключает, что в будем сможет восстановить свою деятельность в России и Беларуси.

В начале марта фриланс-биржа Upwork объявила о приостановке ведения бизнеса в Российской Федерации и Беларуси. Тогда клиентам из этих двух стран заблокировали возможность создавать новые учётные записи и заключать контракты. Кроме того, их аккаунты не отображались в поиске.

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Тогда биржа объявила, что её деятельность приостанавливается на неопределённых срок, а на все активные заказы был установлен дедлайн 1 мая. Спустя почти два месяца после заявления Upwork начала рассылать клиентам из России и Беларуси сообщения о блокировке учётных записей.

Белорусские и российский фрилансеры уже начали получать соответствующие письма от биржи. В тексте говорится о приостановке доступа к аккаунту, поскольку записи Upwork подтверждают нахождение клиента на территории одной из двух стран. При этом биржа обещает восстановить доступ к учётным записям после смены места жительства. Более того, соответствующая инструкция уже имеется, и ссылка на неё тоже есть в письме.

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По оценкам, из-за приостановки деятельности Upwork на территории России без работы осталось более 100 000 фрилансеров. Биржа не исключает, что в будем сможет восстановить свою деятельность в России и Беларуси.