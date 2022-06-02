Презентация смартфона состоится 6 июля.

Тайваньская компания ASUS первой официально анонсировала флагманский смартфон на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8+ Gen1. Модели других производителей пока что фигурируют исключительно на уровне слухов.

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Будущая новинка компании из Тайваня будет называться ASUS ROG Phone 6. Информации о новых Zenfone пока что нет. Презентация геймерского смартфона состоится 6 июля текущего года. Причём производитель планирует представить модель не только у себя на родине. Одновременно пройдут презентации в Берлине и Нью-Йорке.

Формальный анонс компанией был сделан вчера, 1 июня. Сегодня стало известно, что помимо мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen1, который превосходит на 10% по производительности модель Snapdragon 8 Gen1, в арсенал ASUS ROG Phone войдёт дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 165 Гц. Для ASUS это рекорд. Модели текущего поколения, вышедшие минувшей весной, оборудованы 144-герцевыми панелями.

Больше информации об ASUS ROG Phone 6 пока что нет. Можно предположить, что смартфон будет оборудован стереодинамиками и операционной системой Android 12, дополненной новой версией программного обеспечения ROG UI. Также грядущей новинке обещают большие объёмы оперативной и встроенной памяти. Напомним, сейчас рекордом являются 18 ГБ ОЗУ (24 ГБ с учётом виртуальной памяти) и накопитель ёмкостью 1 ТБ. К слову, первый смартфон с 1 ТБ хранилища появился четыре года назад, и с тех пор ни одна компания пока не замахнулась на 2 ТБ ПЗУ.

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Появится ли ASUS ROG Phone 6 в России пока сказать сложно. Модель нынешнего поколения продавался на российском рынке официально. Сейчас на сайте ROG в России указана цена 89 990 рублей, но в наличии ASUS ROG Phone 5 нет.