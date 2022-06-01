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AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов среднего уровня
Доминируют смартфоны на Dimensity 8100.
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После топ-10 смартфонов флагманского сегмента авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали список наиболее производительных моделей среднего класса, которые в период с 1 по 31 мая включительно проходили тесты в программном обеспечении. Тут уже устройства на чипах MediaTek взяли реванш. В десятке таких насчитывается сразу восемь.

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Очевидно, однокристальная система Dimensity 8100 стала очень популярной. В топ-10 вошло сразу пять смартфонов с этим мобильным процессором, а ещё три модели получили версию Max. Но начнём мы с конца, где обосновались vivo S15 и iQOO Neo 6 SE в модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Они набирали в среднем 739 553 балла и 732 964 балла соответственно. Обе модели оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870.

А теперь переходим к верхушке рейтинга. Новым королём в среднем сегменте стал vivo S15 Pro. Да, стандартная версия заняла предпоследнее место, а продвинутый вариант выиграл спор за звание самого производительность смартфона. Он оборудован SoC Dimensity 8100 с 12 ГБ оперативной памяти, что позволило набрать 814 995 пунктов.

Вторую строчку сразу у трёх конкурентов всё-таки отвоевал realme GT Neo 3. Он тоже комплектуется Dimensity 8100 и 12 ГБ оперативки. Результат составил 809 706 баллов. Менее 1100 очков ему уступила недавняя новинка Xiaomi Redmi Note 11T Pro+, которая лишь накануне поступила в продажу и оснащается той же самой однокристальной системой. Причём в рейтинг попала конфигурация 8/256 ГБ, а не 12/512 ГБ.

На четвёртой позиции оказался OPPO Reno8 Pro+. Это ещё одна недавняя новинка. И тут уже установлена мобильная платформа Dimensity 8100-MAX. Причём до третьей строчки смартфону не хватило всего лишь 82 балла. Вместе с тем модель опередила Redmi K50 менее чем на 130 баллов. К слову, девайс компании Xiaomi несёт на борту Dimensity 8100.

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Ещё два смартфона на Dimensity 8100-MAX заняли шестое и восьмое места. Речь о OnePlus Ace и OPPO K10 5G соответственно. Первый набрал 800 305 балла и стал последним устройством в списке, которому покорилась отметка 800 000 очков. Вторая модель закончила майские тесты со средним показателем 771 525 баллов. Между ними обосновалась ещё одна новинка Xiaomi Redmi Note 11T Pro на Dimensity 8100 с 779 441 пунктов в активе.

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