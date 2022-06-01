Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали майский список смартфонов, которые по итогам тестов в течение последнего весеннего месяца были самыми производительными в мире. Что интересно, в рейтинг в сравнении с топ-10 за апрель попало три новых модели, а первая шестёрка осталась неизменной.
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Восемь устройств из десяти работают под управлением 4-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Только две модели получили однокристальную систему Dimensity 9000. Она позиционируется как топовая платформа компании MediaTek и тоже выполняется по нормам 4-нанометровой технологии.
Чип тайваньского производителя установлен под капотом vivo X80 и vivo X80 Pro. При этом первая модель расположилась на четвёртом месте с 1 013 855 баллами в активе, а вторая набрала 1 006 654 пункта и заняла лишь седьмое место. Хотя оба смартфона оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Как, к слову, и ещё семь устройств из топ-10.
Флагман vivo X80 Pro дважды умудрился попасть в десятку. На предпоследней строчке расположилась его конфигурация с однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Ей присуждено было 989 957 «попугаев». Менее 1 000 000 очков также набрали vivo X Note и Motorola Edge X30 – 997 514 баллов и 984 181 баллов соответственно.
Лидером второй половины рейтинга стал iQOO 9 Pro, который с результатом 1 008 157 пунктов уступил около 4000 пунктов стандартной модели, обосновавшейся на пятом месте. Единственный смартфон в топ-10, который оборудован 16 ГБ оперативной памяти, называется Xiaomi Black Shark 5 Pro. Именно он стал лидером рейтинга с 1 048 179 баллами в своём активе.
В целом же первую тройку оккупировали игровые смартфоны. На втором месте расположился nubia Red Magic 7 Pro, а на третьем – Lenovo Legion Y90. Первый набрал 1 032 445 баллов в тесте на производительность. Второй остановился на отметке 1 020 942 балла.
В завершение добавим, что две версии vivo X80 Pro и Motorola Edge X30 попали в топ-10 в первый раз. При этом выпали из десятки Xiaomi 12 Pro, realme GT 2 Pro и iQOO Neo 6.