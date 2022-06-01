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Samsung Galaxy Flip 4 получит флагманский процессор и увеличенный аккумулятор
Презентация состоится в конце лета.
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В конце лета компания Samsung представит новое поколение флагманских смартфонов. Недавно мы писали о параметрах Samsung Galaxy Fold 4, которая имеет все шансы стать самой дорогой моделью производителя из Южной Кореи. Теперь же на просторах всемирной паутины появились технические характеристики второй предстоящей новинки в лице Samsung Galaxy Flip 4.

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Традиционно, смартфон будет оборудован двумя дисплеями: небольшим дополнительным и главным, который будет сгибаемым и большим. Разрешение первого не уточняется, тогда как его диагональ составит 2,1 дюйма. Второй будет построен на базе складной матрицы на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Частота развёртки составит 120 Гц, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне.

Технологию размещения сканера отпечатков пальцев под сгибаемой панелью компания из Сувона всё ещё не освоила, поэтому дактилоскопический датчик в Samsung Galaxy Flip 4 будет располагаться на боковой грани. Сзади помимо дополнительного экрана мы увидим скромную сдвоенную основную камеру. Её разрешение составит 12 МП + 12 МП.

Несмотря на то, что на тыльной стороне смартфона будет установлен дисплей, который в теории может позволить использовать основную камеру в качестве фронтальной, в Samsung Galaxy Flip 4 будет установлен полноценный модуль для селфи. Его разрешение составит 10 МП.

В складном смартфоне нового поколения будет использоваться однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1. Вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ в базовой конфигурации и 256 ГБ в топовой. При этом в обоих случаях на борту будет установлено 8 ГБ оперативной памяти.

Ёмкость встроенной батареи в сравнении с моделью нынешнего поколения вырастет примерно на 10% и составит 3700 мА*ч. Аккумулятор получит поддержку быстрой зарядки по проводу на 25 Вт. Мощность беспроводной подзарядки составит 10 Вт.

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Samsung Galaxy Flip 4 поступит в продажу с прошивкой One UI 4.1 на базе операционной системы Android 12. Ожидается, что стоимость смартфона нового поколения составит примерно 1000 долларов в базовой модификации. Столько же на старте продаж стоит и Samsung Galaxy Flip 3.

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