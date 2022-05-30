Смартфон представят в августе.

В конце лета компания Samsung представит новые складные смартфоны. Одним из них станет модель Samsung Galaxy Fold 4. За несколько месяцев до презентации на просторах всемирной паутины появились все ключевые технические характеристики будущей новинки.

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В Samsung Galaxy Fold 4 будет установлена однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1. Этот мобильный процессор оказался чуть быстрее и энергоэффективнее, чем простой Snapdragon 8 Gen1. Чипсет выполняется по нормам 4-нанометровой технологии.

Однокристальный процессор будет дополняться 12 ГБ оперативной памяти в базовой модификации. Топовая версия будущего флагмана будет комплектоваться 16 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного флеш-накопителя в смартфоне составит 256 ГБ или 512 ГБ соответственно.

Samsung Galaxy Fold 4 получит два дисплея. Сгибаемая панель формата QXGA+ будет построена на базе 120-герцевой панели Super AMOLED диагональю 7,6 дюйма. Второй экран расположится на тыльной стороне корпуса и тоже получит поддержку частоту обновления изображения 120 Гц. При этом диагональ уменьшится до 6,2 дюйма, а разрешение – до Full HD+.

Сгибаемый флагман получит фронтальную камеру нового поколения, которая расположится под дисплеем. В её основу ляжет 16-мегапиксельный датчик изображения. Ещё одна фронтальная камер будет установлена в дополнительном экране, но на этот раз 10-мегапиксельная. Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy Fold 4 составит 50 МП + 12 МП + 12 МП. Телеобъектив будет отвечать за обеспечение 3-кратного оптического увеличения без потери качества.

В арсенал складного флагмана войдёт аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 25 Вт, что типично для смартфонов компании из Южной Кореи. Также под капотом смартфона будут установлены стереофонические динамики, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и NFC. Также отметим защиту от воды класса IP68 и поддержку умного стилуса S Pen.

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Samsung Galaxy Fold 4 будет работать под управлением операционной системы Android 12 сразу из коробки. Будет ли вместе с флагманом следующего поколения представлена новая прошивка, пока что не уточняется. Напомним, вместе с Samsung Galaxy Fold 3 в прошлом году компания анонсировала программное обеспечение One UI 4.0.