Представили ещё и Honor 70 Pro.

После Honor 70 китайский технологический гигант презентовал ещё два смартфона. Главная новинка дня – Honor 70 Pro+. Он внешне почти не отличается от стандартного издания, о котором вы можете прочитать тут, но зато имеет более интересные технические характеристики. Однако, и стоимость заметно выросла. Также компания представила Honor 70 Pro, который в свою очередь почти не отличается от версии Pro+.

реклама

Парадоксально, но Honor 70 Pro+ не доступен в модификации с 512 ГБ встроенной памяти. Базовая версия получила 8 ГБ ОЗУ, а топовая – 12 ГБ. В обоих случаях под капотом установлен встроенный накопитель, рассчитанный на хранение 256 ГБ данных без возможности увеличения картой microSD.

Версия Pro+ тоже получила 54-мегапиксельную основную и 50-мегапиксельную ультра-широкоугольную камеры. При этом компания отказалась от сенсора для размытия фона. Вместо него установили полноценный телеобъектив с 8-мегапиксельным разрешением, оптической стабилизацией изображения и 3-кратным зумом без потери качества. Фронтальную камеру компания улучшила тоже, установив модель на 50 МП на базе датчика изображения OmniVision OV60A.

Подсистема питания тут представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 (-300 мА*ч в сравнении с Honor 70). Мощность быстрой зарядки по проводу выросла до 100 Вт. Также китайский производитель установил панель разрешением 2652 x 1200 пикселей диагональю 6,78 дюйма. Экран поддерживает HDR10+ и частоту обновления изображения 120 Гц. Система автоматических сможет сбрасывать частоту до 60 Гц или 90 Гц в зависимости от отображаемого контента.

В Honor 70 Pro установлена однокристальная система Dimensity 9000, выполненная по нормам 4-нанометровой технологии. Чипсет с пиковой частотой 3,05 ГГц имеет графический кластер Mali-G710 MC10. Работает новинка под управлением операционной системы Android 12, дополненной прошивкой Magic 6.1. Также отметим интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики, NFC, Wi-Fi и Bluetooth.

Рекомендованная производителем стоимость Honor 70 Pro+ в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составила 645 долларов. Доплатить за вариант с 12 ГБ ОЗУ придётся порядка 45 долларов. Новинка поступит в продажу в начале лета в золотистой, чёрной, зелёной и белой расцветках корпуса.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX 3070 уже дешевле 90тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом

Что касается Honor 70 Pro, он получил все те же параметры, что и версия Pro+, но при этом доступна с 512 ГБ встроенной памяти и несёт на борту 5-нанометровую однокристальную систему Dimensity 8000. Стоимость модификации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составила 555 долларов. На 45 долларов дороже стоит вариант 12/256 ГБ. Заплатить за конфигурацию с 512 ГБ хранилища нужно 660 долларов.