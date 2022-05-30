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Honor 70 Pro+ – Dimensity 9000, Android 12 и 100-Вт зарядка по цене от $645
Представили ещё и Honor 70 Pro.
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После Honor 70 китайский технологический гигант презентовал ещё два смартфона. Главная новинка дня – Honor 70 Pro+. Он внешне почти не отличается от стандартного издания, о котором вы можете прочитать тут, но зато имеет более интересные технические характеристики. Однако, и стоимость заметно выросла. Также компания представила Honor 70 Pro, который в свою очередь почти не отличается от версии Pro+.

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Парадоксально, но Honor 70 Pro+ не доступен в модификации с 512 ГБ встроенной памяти. Базовая версия получила 8 ГБ ОЗУ, а топовая – 12 ГБ. В обоих случаях под капотом установлен встроенный накопитель, рассчитанный на хранение 256 ГБ данных без возможности увеличения картой microSD.

Версия Pro+ тоже получила 54-мегапиксельную основную и 50-мегапиксельную ультра-широкоугольную камеры. При этом компания отказалась от сенсора для размытия фона. Вместо него установили полноценный телеобъектив с 8-мегапиксельным разрешением, оптической стабилизацией изображения и 3-кратным зумом без потери качества. Фронтальную камеру компания улучшила тоже, установив модель на 50 МП на базе датчика изображения OmniVision OV60A.

Подсистема питания тут представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 (-300 мА*ч в сравнении с Honor 70). Мощность быстрой зарядки по проводу выросла до 100 Вт. Также китайский производитель установил панель разрешением 2652 x 1200 пикселей диагональю 6,78 дюйма. Экран поддерживает HDR10+ и частоту обновления изображения 120 Гц. Система автоматических сможет сбрасывать частоту до 60 Гц или 90 Гц в зависимости от отображаемого контента.

В Honor 70 Pro установлена однокристальная система Dimensity 9000, выполненная по нормам 4-нанометровой технологии. Чипсет с пиковой частотой 3,05 ГГц имеет графический кластер Mali-G710 MC10. Работает новинка под управлением операционной системы Android 12, дополненной прошивкой Magic 6.1. Также отметим интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики, NFC, Wi-Fi и Bluetooth.

Рекомендованная производителем стоимость Honor 70 Pro+ в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составила 645 долларов. Доплатить за вариант с 12 ГБ ОЗУ придётся порядка 45 долларов. Новинка поступит в продажу в начале лета в золотистой, чёрной, зелёной и белой расцветках корпуса.

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Что касается Honor 70 Pro, он получил все те же параметры, что и версия Pro+, но при этом доступна с 512 ГБ встроенной памяти и несёт на борту 5-нанометровую однокристальную систему Dimensity 8000. Стоимость модификации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составила 555 долларов. На 45 долларов дороже стоит вариант 12/256 ГБ. Заплатить за конфигурацию с 512 ГБ хранилища нужно 660 долларов.

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