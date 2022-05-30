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Honor 70 – Snapdragon 778G+, 54-МП камера и новая прошивка Magic UI 6.1 по цене от $400
Первый в мире смартфон с камерой на 54 МП.
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Как и было запланировано, китайская компания Honor анонсировала новую номерную серию смартфонов. На этот раз – Honor 70. Это уже третья номерная линейка производителя за без малого год. Минувшим летом бренд представил семейство Honor 50, а к концу года вышли модели Honor 60.

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В этой заметке мы остановимся на Honor 70. Это дебютная модель на рынке с камерой на 54 МП. Несколько недель все инсайдер сходились во мнении, что новинка будет оснащаться процессором Snapdragon 7 Gen1, который дебютировал чуть более недели назад. Однако, смартфон получил однокристальную систему Snapdragon 778G+. Эта же платформа используется в Honor 60. Она представляет собой 6-нанометровый мобильный процессор с частотой до 2,5 ГГц и графическим ядром Adreno 642L.

В основной камере установлена совершенно новая 54-мегапиксельная матрица Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма. Ультра-широкоугольный модуль получил сенсор на 50 МП. Третий компонент камеры – 2-мегапиксельный датчик изображения. Снимать видео можно в 4K UHD. Оптическая стабилизация картинки не поддерживается вне зависимости от формата записи роликов. Разрешение камеры для селфи составляет 32 МП. Она обосновалась вверху лицевой стороны, по центру.

Спереди установлена большая панель AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая выделяет изогнутыми боковыми гранями. Экран формата Full HD+ имеет размер 6,67 дюйма. Весит новинка 178 граммов, а толщина корпуса составляет 7,91 мм.

Подсистема питания в Honor 70 представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4800 мА*ч. Мощность проводной зарядки составляет 66 Вт. На борту также есть чип NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, а о наличии стереофонических динамиков не сообщается. Смартфон дебютировал в Китае, поэтому не имеет Google Mobile Services. В глобальной версии сервисы Google, включая технологию Google Pay, появятся. Программной платформой выступает операционная система Android 12, поверх которой установлена оболочка Magic UI 6.1.

Базовый вариант Honor Magic 70 получил 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище ёмкостью 256 ГБ. Цена составила 400 долларов. В продвинутой модификации доступно столько же внутренней памяти, но объём ОЗУ увеличен до 12 ГБ. Стоит такая версия 450 долларов. Наконец, в максимальной конфигурации новинка комплектуется 12 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти и будет продаваться за 510 долларов.

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В продаже Honor 70 появится 7 июня, а старт приёма предварительных заказов намечен на сегодняшний вечер. Покупателям модель будет доступна в голубой, зелёной, белой и чёрной расцветках корпуса. О глобальной премьере компания объявит отдельно.

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