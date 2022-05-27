Цена должна составить 200 евро.

Южнокорейский технологический гигант расширил представительство серии Galaxy M новым смартфоном. Он получил название Samsung Galaxy M13. Появится ли новинка на фоне санкций в России официально, пока что не уточняется. Но в Европе смартфон точно будет продаваться, и не исключено, что до России он может добраться по схеме параллельного импорта. Так сделал ряд устройств серии Galaxy A, включая Galaxy A73 5G, которого в топовой модификации оценили в 70 000 рублей.

реклама

Теперь что касается Samsung Galaxy M13. Смартфон оборудован фирменной однокристальной системой Exynos 850. Мобильный процессор выполняется в соответствии с нормами 8-нанометровой технологии и работает в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации, коих предусмотрено только две. Базовый вариант смартфона оборудован накопителем ёмкостью 64 ГБ. В топовой версии установлено хранилище вместимостью 128 ГБ.

Новинка получила вертикальную основную камеру, которая состоит из трёх оптических модулей. Главный имеет разрешение 50 МП, а ультра-широкоугольный – 5 МП. Третий компонент используется для размытия заднего фона при съёмке в портретном режиме. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП. Ни один из модулей не может похвастаться поддержкой съёмки видео в формате 4K UHD.

Спереди в смартфоне располагается 6,6-дюймовый жидкокристаллический дисплей. По слухам, он будет поддерживать повышенную частоту обновления, но официально это пока не подтверждено. Экран формата HD+ имеет размер 6,6 дюйма по диагонали. Под капотом Samsung Galaxy M13 установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.

Новинка работает на базе самой новой оболочки One UI 4.1. Программное обеспечение построено на операционной системе Android 12. Также отметим пластиковый корпус, выход для подключения наушников, слот для карты microSD, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth / GPS, порт USB-C и боковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев. Чип NFC может отсутствовать в некоторых регионах, преимущественно в Азии.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -45% на 3090 Gigabyte Gaming -35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 65тр в XPERT.RU

Рекомендованная производителем стоимость Samsung Galaxy M13 пока что не уточняется. По слухам в Европе купить смартфон можно будет минимум за 200 евро (14 300 рублей). В таком случае ввезённая в Россию модель по схеме параллельного импорта может стоить от 30 000 рублей