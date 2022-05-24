Некоторые появятся на глобальном рынке.

Китайская компания Xiaomi готовится представить сразу несколько смартфонов, которые будут оснащаться топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Правда, некоторые модели будут отличаться исключительно названием и географией продаж.

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Например, Xiaomi 12T Pro станет глобальной версией Redmi K50S Pro. При этом первая модель будет продаваться на глобальном рынке, а вторая – исключительно в Китае. На международную арену компания также выведет Xiaomi 12T Pro Hypercharge. Но не исключено, что это будет тот же Xiaomi 12T Pro, но для рынка Индии.

Также в когорту смартфонов на базе мобильной платформы Snapdragon 8+ Gen1 войдёт дуэт Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. По данным зарубежных инсайдеров, обе модели запущены в массовое производство. Заметим, что компания выпускает флагманы с индексом S очень редко. После представленного в 2016 году Xiaomi Mi 5S следующий такой аппарат появился только спустя пять лет. Им стал Xiaomi Mi 10S. А вот Xiaomi Mi 11S мы так и не увидели.

Чипом Snapdragon 8+ Gen1 обзаведётся сгибаемый смартфон второго поколения. Он будет называться Xiaomi MIX FOLD 2 и заменит на рынке модель первого поколения. К слову, именно обычный MIX FOLD с ценой $2000 в топовой модификации с керамическим корпусом был самым дорогим смартфоном производителя за всю его историю. Но недавно это звание перешло к российскому Xiaomi 12 Pro за $2320 (134 990 рублей).

Наконец, седьмой смартфон, который будет работать под управлением мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen1, называется Xiaomi 12 Ultra. О нём мы писали несколько дней назад сразу два материала, а почитать их можно здесь и здесь.

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Что касается самого мобильного процессора, он был анонсирован компанией Qualcomm в конце прошлой недели. По словам производителя, новая однокристальная система оказалась на 10% мощнее по части CPU и GPU, чем Snapdragon 8 Gen1, а общее энергопотребление сократилось на 15%. При этом энергоэффективность центрального процессора и графического ускорителя выросла на 30%.