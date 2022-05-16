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Xiaomi 12 Ultra получит Snapdragon 8 Gen1+, защиту IP68, новую камеру и будет стоить от $885
Анонс ожидается в конца мая или начале июня.
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Компания Xiaomi в ближайшее время должна представить флагманский смартфон Xiaomi 12 Ultra. Его ждали ещё в конце прошлого года вместе с Xiaomi 12 Pro, но уже прошло полгода, а модель так и не была анонсирована. Но тем не менее уже известны все характеристики и даже цены грядущей новинки.

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Xiaomi 12 Ultra станет преемником Xiaomi Mi 11 Ultra, который дебютировал прошлой весной в Европе, но до российского рынка не добрался. Появится ли смартфон нового поколения за пределами Китая, пока что неизвестно.

В любом случае он будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 8 Gen1+, который окажется разогнанной версией однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1 и будет тоже выполняться по нормам технологии 4 нм. Во флагмане мы традиционно увидим новейшую панель LTPO 2.0 компании Samsung (AMOLED E5). Пиковая частота кадров составит 120 Гц. Экран будет иметь разрешение 1440p+ и диагональ 6,73 дюйма. В дисплей интегрируют сканер отпечатков пальцев, а вот фронтальная 32-мегапиксельная камера расположится не под матрицей, а в небольшом вырезе круглой формы.

В основной камере мы увидим три сенсора. Разрешение главного составит 50 МП. Тут речь идёт о датчике изображения Sony IMX989, которого мы ещё нигде не видели. Модель обзаведётся оптической стабилизацией и фазовой автофокусировкой.

Второй компонент – телеобъектив на 48 МП. Тоже с оптостабом и PDAF. Кратность оптического зума не указана, но скорее всего она составит 5x. Но точно известно, что смартфон сможет предложить приближение 120x. Судя по всему, речь идёт о программном масштабировании. Третий компонент в Xiaomi 12 Ultra – обычный ультра-широкоугольный модуль на 48 МП.

Флагман нового поколения получит аккумулятор ёмкостью 4900 мА*ч и 120-ваттную зарядку по проводу. Мощность беспроводной зарядки составит 50 Вт. Это не рекорд, но из-за новых законов в Китае мощность не может превышать 50 Вт. Также отметим защиту от воды IP68, стереодинамики и аккумулятор ёмкостью 4900 мА*ч.

Xiaomi 12 Ultra будет продаваться в четырёх модификациях памяти. Две скромные получат по 256 ГБ ПЗУ. Стоимость вариантов с 8 ГБ и 12 ГБ оперативки составит соответственно 885 долларов и 960 долларов. Столько же на старте продаж стоил и Xiaomi Mi 11 Ultra в Китае. В Европе он появился с ценником 1 499 евро, но ещё до поступления в продажу цену уменьшили на 200 евро.

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Купить Xiaomi 12 Ultra можно будет и с 512 ГБ постоянной памяти. В частности, вариант с 12 ГБ ОЗУ обойдётся в 1 000 долларов, то есть окажется на 30 долларов дешевле предшественника (с учётом текущего курса китайского юаня к доллару). Наконец, за топовый вариант с 16 ГБ оперативной памяти придётся отдать 1 080 долларов. Xiaomi Mi 11 Ultra в этой конфигурации не продавался.

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