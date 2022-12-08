Большинство фильмов теряют деньги во время показа в кинотеатрах, и «Черный Адам» не исключение.

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Супергеройский фильм «Черный Адам» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли оказался провальным. По данным Variety, фильм может потерять до 100 миллионов долларов во время проката в кинотеатрах. Тем не менее, ожидается, что фильм принесет прибыль, если учесть все потоки доходов в будущем.

Если говорить о цифрах, производство «Черного Адама» обошлось в 195 миллионов долларов, говорится на сайте. Тогда, по данным Variety, на маркетинг было потрачено целых 100 миллионов долларов. По словам источников сайта, фильм должен заработать около 600 миллионов долларов по всему миру, чтобы выйти на уровень безубыточности.

На данный момент «Черный Адам» заработал 385 миллионов долларов по всему миру , и эксперты по кассовым сборам сообщили, что фильм вряд ли сможет превысить 400 миллионов долларов. В результате «Черный Адам» может потерять от 50 до 100 миллионов долларов во время показа в кинотеатрах.

Однако не все согласны с этой оценкой, поскольку источники в Warner Bros. сообщили Variety, что «Черный Адам» может окупиться даже при 400 миллионах долларов.

Прокат в кинотеатрах фильма «Черный Адам», это лишь один из источников общей прибыльности. Кроме того, «дополнительный доход» любого фильма, то есть деньги, которые фильм зарабатывает вне кинотеатров, теперь стал более прибыльным. С добавлением этих дополнительных доходов (до 35 миллионов долларов от продаж домашнего видео, по словам Variety) «Черный Адам» будет приносить прибыль, сообщает сайт. Затем следует неизбежный выпуск HBO Max, который поможет расширить профиль фильма и привлечь к нему большее количество зрителей в большем количестве мест.

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И что очень важно, Variety напоминает нам о том, что большинство фильмов не отбивают все затраты во время показа в кинотеатрах. Фильмы, как правило, приносят прибыль только после того, как будут учтены доходы от домашнего видео, потокового вещания, проката и потребительских товаров. Изначально у Черного Адама был рейтинг R, и в нем было больше жестоких сцен убийства.