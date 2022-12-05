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Музыкальная индустрия — интересная часть поп-культуры. Раньше это была доминирующая сила, способная формировать новые движения, создавать или ломать артистов. Однако с развитием Интернета талантливые люди обнаружили, что самореклама также помогает им оказаться в центре внимания.

Когда определенные люди, находящиеся у власти, злоупотребляют этой властью, то искусство склонно указывать на это и высмеивать их. Так можно сказать о голливудских фильмах. За последние несколько десятилетий было снято множество фильмов, которые высмеивают музыку и музыкальную индустрии, таких как "То, что ты делаешь" или "Почти знаменит". Также было снято множество биографических фильмов о любимых музыкантах.

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Тем не менее, было также множество фильмов, восхваляющих индустрию. Хоть многие из этих фильмов в последующим не стали хитами, но когда они появились в кинотеатрах, большинство из них были достаточно популярными. Итак, в этой статье рассмотрим топ 10 фильмов, которые высмеивают музыкальную индустрию.

10. Побег из Вегаса (2010)

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Джона Хилл играет стажера в звукозаписывающей компании, которому поручено доставить музыканта Олдоса Сноу (Рассел Брэнд) в Лос-Анджелес для выступления. Шон Комбс играет главу звукозаписывающей компании, который до смешного не знает, как взаимодействовать с людьми. Весь фильм кажется зеркалом, которое держат перед одними из худших людей в индустрии.

9. «Выбор судьбы» (2006)

«Выбор судьбы» фокусируется не столько на музыкальной индустрии, сколько на пути к ней. Джек Блэк и Кайл Гасс пытаются получить Медиатор судьбы: гитарный медиатор, сделанный из рога дьявола и наделяющий пользователя удивительными музыкальными способностями. Он показывает, на что готовы пойти люди, чтобы достичь величия в музыке, независимо от их настоящего таланта.

8. Пустоголовые (1994)

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Это комедия 90-х, в которой снимались Брендан Фрейзер, Стив Бушеми и Адам Сэндлер. В фильме рассказывается о группе музыкантов, которые захватывают местную радиостанцию. Они хотят, чтобы их пластинка прозвучала в эфире. Но ситуация выходит из под контроля и они оказываются окружены полицейскими.

7. Могучий ветер (2003)

В одном из четырех псевдодокументальных фильмов в этом списке фильм Кристофера Геста рассказывает о нескольких группах фолк-музыкантов, которые выступают на разогреве у The Folksmen (трио исполнителей, которые были на пике своего развития в 60-х). Это комедийный взгляд на то, как индустрия может изменить людей к худшему.

6. Джози и кошечки (2001)

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Нет лучшего фильма, высмеивающего музыкальную индустрию начала 2000-х, чем «Джози и кошечки». В фильме, высмеивающем то, как обращаются с музыкантами, насколько они заменимы, и о размещении рекламы. Фильм указывает на недостатки индустрии того времени.

5. Странный: История Эла Янковича (2022)

Есть много биографических фильмов о жизни музыкантов. Но что если, у музыканта нет захватывающего, хаотичного или противоречивого восхождения к славе? Тогда историю можно немного приукрасить. Так обстоит дело с фильмом «Странный: История Эла Янковича». Это высмеивающий биографический фильм, наполненный вымышленными элементами. Эл Янкович снимается в фильме, играя руководителя звукозаписи. Роль Эла Янковича исполнил Дэниел Рэдклифф.

4. СВ 4: Четвёртый подряд (1993)

CB4 с Крисом Роком в главной роли - это частично псевдодокументальный фильм о рэп-группе Cell Block 4. Весь фильм посвящен звукозаписывающим компаниям, покупающимся на имидж «гангстерского рэпа» у группы по сути ботаников. Речь идет о доверчивости лейблов и фанатов, поскольку трое мужчин притворяются теми, кем они не являются.

3. Взлёты и падения: История Дьюи Кокса (2007)

На сегодняшний день фильм «Взлёты и падения: История Дьюи Кокса», это лучшая пародия на музыкальный биографический фильм. Взяв элементы из жизни Рэя Чарльза, Элвиса Прессли, Брайана Уилсона и Джонни Кэша, фильм глубоко погружается во взлеты и падения, а также во вторые взлеты и падения популярного музыканта. Изображение главного героя Джоном К. Рейли исключительно запоминающееся.

2. Это - Spinal Tap (1984)

Это псевдодокументальный фильм с участием Кристофера Геста. Фильм рассказывает о нескольких месяцев из жизни стареющей британской рок-группы Spinal Tap, постепенно скатывающейся с высот былой славы на самое дно музыкального мира во время прощального турне по Соединенным Штатам. Это один из лучших псевдодокументальных фильмов всех времен.

1. Поп-звезда: не переставай, не останавливайся (2016)

В эпоху пост-бойз-бэндов, когда суперзвезды создаются за счет публикации видео на YouTube — это глоток свежего воздуха. В фильме приняли участие режиссеры Акива Шаффер и Йорма Такконе («Одинокий остров»). В фильме снимаются Шаффер, Такконе и Энди Сэмберг в роли стильных парней - Лоуренс, Оуэн и Коннер соответственно.