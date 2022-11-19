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5 боевиков, которые стоит посмотреть на Netflix в ноябре этого года

Просмотр этих фильмов поможет выделить немного адреналина, чтобы согреться этой холодной осенью
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Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
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Сейчас идет переходный период между сезоном фильмов ужасов и сезоном праздничных фильмов. Тогда почему бы не посмотреть отличный боевик? У Netflix есть обширный выбор отличных боевиков для просмотра. В этой статье рассмотрим топ 5 фильмов боевиков (на мой взгляд)

Грань времени

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Год: 2019

Продолжительность: 1 час 36 минут

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Режиссеры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

В ролях: Энтони Маки, Джейми Дорнан

Как уже ноябрь?! Вы когда-нибудь чувствовали, что оторвались от времени, колеблясь от одного момента к другому в состоянии длительного истощения и замешательства? Именно так чувствует себя персонаж Энтони Маки в научно-фантастическом триллере ужасов 2019 года сорежиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда («Что-то в грязи», «Лунный рыцарь»). В фильме рассказывается о Стиве (Энтони Маки) и Деннисе (Джейми Дорнан), двух давних друзьях и парамедиках, работающих в Новом Орлеане. Во время работы они сталкиваются со странным новым наркотиком, который искажает реальность. Если вы ищете фильм, который перенесет вас во времени и пространстве, то «Грань времени» это идеальный выбор. 

 Чёрный краб

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Год: 2022

Продолжительность: 1 час 56 минут

Режиссер: Адам Берг

В ролях: Нуми Рапас, Дар Салим, Якоб Офтебро

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Это шведский боевик, действие которого происходит в раздираемом войной мире. Он рассказывает о Кэролайн Эдх (Нуми Рапас), бывшей конькобежке, которой пришлось стать солдатом после похищения дочери. Она завербована для секретной миссии, после выполнения которой ей обещают воссоединение с дочерью. Используя свой особый набор навыков, она на коньках по покрытому льдом Стокгольмскому архипелагу под покровом ночи выполнят секретную операцию.

В этом фильме  нет ничего необычного. Это обычный боевик, который не тратит много времени на объяснение сути войны. Вместо этого он предлагает экшен на льду! 

Большая игра

Год: 2009

Продолжительность: 2 часа 8 минут

Режиссер: Кевин Макдональд

В ролях: Рассел Кроу, Рэйчел МакАдамс, Бен Аффлек

Политический боевик режиссера Кевина Макдональда с Расселом Кроу и Рэйчел МакАдамс в главных ролях.  Кэл МакЭффри (Расселом Кроу) и Делл Файр (Рэйчел МакАдам), два журналиста-расследователя из двух очень разных поколений, которые работают вместе, чтобы раскрыть заговор, связанный со смертью помощника Стивена Коллинза (Аффлек), конгрессмена США и близкого друга Макэффри. Действие фильма начинается дождливой ночью в Джорджтауне, штат Вашингтон, округ Колумбия, где молодого человека преследует безжалостный убийца с портфелем. 

Шальная пуля

Год: 2020 и 2022

Режиссер: Гийом Пьере

В ролях: Альбан Ленуар

Обе части фильма «Шальная пуля» — это фильм с автомобильными погонями, жесткими кулачными боями и множеством пуль и взрывов. Добавьте уникальную игру бывшего каскадера Альбана Ленуара, и вы получите два потрясающих криминальных боевика от Гийома Пьеро.

Первый фильм представляет собой простой криминальный боевик, рассказывающий о человеке, попавшем в неприятную ситуацию и пытающемся оправдаться от преступления, которого он не совершал. Это напряженный, динамичный фильм с простой предпосылкой. Второй фильм усложняет повествование, со значительно большим количеством динамичных сцен.

НЕЗНАКОМЕЦ

 

Год: 2022 

Продолжительность: 1 час 57 минут

Режиссер: Томас М. Райт

В ролях: Джоэл Эдгертон, Шон Харрис

Последний в нашем списке криминальный боевик Томаса М. Райта — не только один из лучших боевиков, транслируемых в этом месяце, но и один из лучших боевиков, которые стоит посмотреть в этом сезоне. Не верите мне? Насладитесь этими зелеными лесами и горными пейзажами в начале фильма. Во время автобусной поездки Генри Тиг встречает подозрительно приветливого Пола Эмери по пути в Западную Австралию.  «Незнакомец» — это потрясающе снятый фильм, который вызовет желание отправиться в отпуск, в Австралию, по дальше от холодной зимы.

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