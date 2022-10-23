Руководитель Battlefield Маркус Лехто не уточнил, какими будут эти обновления и когда они появятся.

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Директор Battlefield Маркус Лехто недавно сообщил фанатам, что Frostbite получит «необходимые обновления». Маркус Лехто выложил пост, чтобы спросить игроков Battlefield, предпочитают ли они «больше карт и больше разнообразия от больших до маленьких размеров в меньшем количестве мест или меньшее разнообразие размеров, но больше уникальных мест?» В ответ фанат спросил, будет ли следующая Battlefield разрабатываться с использованием Frostbite 3, обновленной версии Frostbite или разработка будет вестить на основе другого движка. Маркус Лехто ответил, что Frostbite получит несколько «необходимых» обновлений. Но он пока не уточнил, какие изменения необходимы.

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Frostbite — игровой движок, разработанный DICE, которая также является основной командой разработчиков Battlefield. Некоторые версии движка использовались со времен Battlefield: Bad Company в 2008 году. С тех пор движок использовался в каждом крупном выпуске Battlefield, а также в других проектах EA, включая Mass Effect Andromeda и Dragon Age Inquisition . Последняя игра Battlefield, шутер недалекого будущего (действие игры проходит в 2042 году), запускалась с многочисленными ошибками и негативной реакцией сообщества , хотя игра продавалась довольно хорошо . С тех пор игра претерпела множество изменений и крупных обновлений, включая добавление сезонной структуры. С тех пор игра перешла от «в основном негативных» к «смешанным» отзывам в Steam. Battlefield 2042 проходит уже второй сезон, и совсем недавно обновилась карта Orbital.