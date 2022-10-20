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Во время Silent Hill Transmission Konami анонсировала следующую основную игру франшизы Silent Hill F, которая будет разработана компанией Neobards Entertainment, разработчиком Resident Evil Re:Verse. Сюжет игры будет написан знаменитым японским писателем Рюкиши07, автором серии визуальных новелл «Когда они плачут». Мотои Окамото, ранее работавший в Nintendo с 1998 по 2007 год, был назначен продюсером проекта.
Также продемонстрировали трейлер, в котором показана девушка, стоящая над каким-то мемориалом, украшенным красными и розовыми цветами. Затем видео переходит в город, захваченный красными лозами, которые медленно захватывают японскую деревню и пытаются захватить девушку. Финальная сцена показывает ту же девушку, плывущую на маленькой лодке после того, как ее настигли таинственные растения, которая затем смотрит на экран и проливает одну слезу, прежде чем ее лицо отваливается от головы. В Silent Hill Transmission было несколько анонсов , связанных с Silent Hill, в том числе ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team разработчиков Medium, экранизации Silent Hill 2 и Silent Hill Ascension («интерактивный сериал в реальном времени» от Genvid и Bad Robot).