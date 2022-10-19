Как посмотреть презентацию Silent Hill Transmission от Konami

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3060 за 30 с началом в Ситилинке

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Сегодня Konami отметит возвращение своей знаменитой серии ужасов на цифровом мероприятии Silent Hill Transmission. Трансляция начнется в 01:00 по московскому времени, и ее можно будет посмотреть на канале Konami на YouTube или на веб- сайте Silent Hill .

Презентация станет первым официальным обновлением серии Silent Hill с тех пор, как в 2015 году Kojima Productions отменила перезагрузку Silent Hills из-за ухода Хидео Кодзимы из компании. Игра Silent Hill не выпускалась с 2012 года, когда Konami выпустила Silent Hill: Downpour и Book of Memories .

Некоторые подробности о мероприятии Silent Hill Transmission, по-видимому, просочились ранее самой Konami. Описание и метаданные мероприятия на YouTube ранее указывали на ремейк Silent Hill 2 , а также на новые проекты под названиями Silent Hill: Ascension и Return to Silent Hill . Последнее является названием нового кинопроекта под руководством Кристофа Ганса, снявшего оригинальную адаптацию Silent Hill 2006 года.

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В последнее время круговорот слухов о Silent Hill был очень активным, и, как говорят, в разработке находится несколько проектов, которые могут быть раскрыты сегодня — в том числе ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team.