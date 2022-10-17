Konami объявила о прямой трансляции Silent Hill Transmission 19 октября.

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Будущее франшизы Silent Hill какое-то время было таким же туманным, как и сам город, но туман скоро рассеется, поскольку 19 октября трансляции Silent Hill Transmission.

Согласно воскресному сообщению с официального аккаунта Konami в Твиттере, во время мероприятия будут обсуждаться «последние обновления для серии Silent Hill». Никаких конкретных подробностей о прямой трансляции или о том, будет ли она посвящена играм или другим типам медиа, не было объявлено.

Реакция и ответы на твит Konami могут дать некоторые подсказки о том, что произойдет во время трансляции Silent Hill Transmission. Давний композитор франшизы Акира Ямаока ретвитнул Konami через свой личный аккаунт, как и художник Масахиро Ито, которому приписывают создание культового злодея Silent Hill Pyramid Head ... Другие, не связанные с каким-либо проектом Silent Hill на данный момент, в том числе Элайджа Вуд , также сослались на объявление в отдельных твитах.

Объявление о прямой трансляции появилось через несколько недель после того, как ранее неизвестная игра Silent Hill: The Short Message появилась на корейской доске рейтингов. С начала этого года ходили слухи о новой игре во франшизе, в том числе о том, что в разработке находится несколько проектов Silent Hill.

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Если будет анонсирована новая игра, это будет первая новая игра во франшизе Silent Hill с 2012 года. В 2012 года была выпущена основная игра Silent Hill: Downpour, а также побочный проект для PlayStation Vita под названием Silent Hill: Book of Memories.