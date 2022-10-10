Apple, для соблюдения законов Евросоюза, будет переводить свои устройства на USB Type-C. Тем не менее, компания надеется, что вскоре она сможет отказаться от всех физических портов для зарядки и полностью перейти на беспроводную связь.

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Благодаря недавно принятому в Европейском союзе законодательству, которое требует, чтобы все мобильные телефоны, камеры, ноутбуки и другие периферийные аксессуары поставлялись с портом USB Type-C, компании Apple придется отказаться от кабеля Lightning.

У Apple уже есть несколько устройств с портами USB Type-C, но их количество ограничено. Однако, если верить последнему отчету аналитика Apple Марка Гурмана, почти все устройства Apple начнут поставляться с портом USB Type-C.

Европейский союз предоставил всем технологическим компаниям двухлетний период, то есть до осени 2024 года, для реализации новой политики и подготовки своих устройств к переводу на USB Type-C. Однако Гурман говорит, что Apple выполнит это новое требование намного раньше установленного срока.

Apple, по-видимому, переведет AirPods, AirPods Pro и AirPods следующего поколения на USB Type-C к 2024 году, в то время как аксессуары для Mac могут перейти на USB Type-C уже в 2023 году.

Очевидно, компания Apple уже тестирует зарядку USB Type-C на своих iPhone. Однако они не появятся на устройствах до 2023 года. Скорее всего порт зарядки USB Type-C появится на iPhone 15, а также на iPad, который будет выпущен к концу 2023 года.

Однако Apple не будет долго придерживаться универсального стандарта зарядки. У Apple есть долгосрочная цель - полностью отказаться от портов. Все началось с разъема для наушников, а в этом году в США и Канаде на iPhone 14 отказались от слота для SIM-карты.

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Аналогичным образом, Apple в ближайшие несколько лет полностью избавиться от физических зарядных портов и перейдет на технологию беспроводной зарядки. Это будет дерзкий способ обойти новое законодательство Евросоюза, поскольку новый закон, не распространяется на устройства, которые не поддерживают проводную зарядку.