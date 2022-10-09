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В новом трейлере Netflix показали Фреда Армисена в роли дяди Фестера
Одним из самых больших открытий в новом трейлере является то, что Фред Армисен исполнил роль дяди Фестера
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Netflix выпустил новый трейлер сериала, посвященного титулованному члену семьи Аддамс. Премьера сериала запланирована на 23 ноября.

Одним из самых больших открытий в новом трейлере является то, что Фред Армисен (снимался в фильмах «Наш флаг означает смерть», «Субботним вечером в прямом эфире»)  исполнил роль дяди Фестера. Армисен присоединился к Дженне Ортег в роли титулованной Уэнсдей Аддамс, Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши, Луису Гусману в роли Гомеса, Исааку Ордоньесу в роли Пагсли, Джорджу Берсеа в роли дворецкого Ларча и Кристине Риччи в роли мисс Торнхилл.

В новом трейлере, который совпадает с презентацией сериала на New York Comic-Con, показан жуткий хаос и мрачное чувство юмора давно существующего отеля были хорошо воссозданы и обновлены для 21-го века.

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Все восемь эпизодов сериала Netflix будут сняты Тимом Бертоном, а сценарий был создан командой сценаристов «Человека-паука 2» Альфредом Гофа и Майлзем Миллара.

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#netflix #семейка аддамс #сериалы 2022
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