реклама
Недавнее обновление Marvel 's Spider - Man Remastered дало игрокам возможность связать свои учетные записи Steam и PlayStation Network. Согласно веб сайту PlayStation , это позволило игрокам получать внутриигровые награды (В случае с Человеком-пауком это ранний доступ к костюмам).
С учетом того, что ПК постепенно становится частью финансовых планов Sony по привлечению большего числа игроков, для нее сейчас самое лучшее время внедрить эту функцию в игру, особенно ту, которая уже зарекомендовала себя довольно популярной среди пользователей ПК.
В августе, незадолго до выхода «Человека-паука» на ПК, в разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте PlayStation указывалось, что в настоящее время игрокам не требуется учетная запись PSN для игры в компьютерные игры. В отличии от игр Xbox на ПК, где для некоторых игр требуется учетная запись Xbox Live.
На сегодняшний день привязка учетной записи ведет только к внутриигровым наградам и не позволяет использовать такие функции, как перекрестное сохранение или перекрестное продвижение по системам. На данный момент неясно, будут ли еще какие преимущества от привязки учетной записи.
«Человек-паук» — первая игра Sony для ПК, в которой есть возможность привязки учетной записи. Пока неизвестно, появится ли подобное обновление для других игр, таких как God of War, или будет ли оно интегрировано при запуске новых игр, таких как Uncharted: Legacy of Thieves или Marvel's Spider-Man: Miles Morales .