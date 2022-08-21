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Китайская компания Netac мало знакома российскому покупателю и это не смотря на то, что в самом Китае она является ведущим OEM производителем флеш накопителей, оперативной памяти и существует на рынке уже 23 года!

В этом обзоре будет представлен комплект из двух модулей оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4. Они были приобретены в магазине Онлайн Трейд по цене 2590 рублей за один модуль оперативной памяти. В данный момент цена опустилась до 2170 рублей за один модуль оперативной памяти.

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На момент приобретения, это было единственное решение с частотой XMP профиля в 3600 Мгц, неплохими таймингами, симпатичным дизайном и приятной ценой. Тестирование будет проводиться с участием бюджетного процессора AMD Ryzen 5 5500 без его разгона. Сам процессор обладает отличным контроллером памяти, что позволит нам понять разгонный потенциал данных модулей оперативной памяти. Процессор был куплен на Яндекс Маркете по цене 13999 рублей. Далее в нашей бюджетной сборке займёт материнская плата от Gigabyte, а именно GIGABYTE B450M DS3H V2.

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И так перейдём к самой оперативной памяти. Модули поставляются в картонных коробках с полноцветной полиграфией и голографическим узорами. Так же в коробке от модуля память есть вырез под окошко за которым можно наблюдать сам модуль оперативной памяти. Так же имеется надпись говорящая нам о пожизненной гарантии. Память оснащена радиаторами золотистого цвета с чёрными узорами, на которых нанесено название линейки оперативной памяти и её тип, в левом верхнем углу красуется логотип компании. С правой стороны наклеен голографический гарантийный блистер. Высота памяти с радиаторами стандартная, так что должна быть совместима с большинством систем охлаждения. В цветовой палитре так же доступны такие цвета как: красный, серый и синий.

С помощью программы Thaiphoon burner мы можем узнать что на борту у нас одно ранговая память Samsung C-Die с таймингами 18-22-22-42-80 и XMP профилем 3600 Мгц.

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Да тайминги не самые лучшие, но не будем забывать что перед нами одна из самых дешёвых оперативок с такой тактовой частотой. Возиться с настройкой таймингов я не решился так как был ограничен во времени, и сразу же приступил к разгону по частоте. В биосе выставил множитель на 44 получив частоту оперативной памяти в 4400 Мгц итог компьютер отказался стартовать с такой частотой, что же пробуем понизить планку. Ставим множитель на 42 получая при этом 4200 Мгц, компьютер стартует, но в систему загрузиться не может. Сбавляем ещё 200 Мгц и получаем 4000 Мгц, при это система загружается спокойной без всяких сюрпризов с родными таймингами.





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Что же не плохой результат, но что по стабильности? И к сожалению после минуты тестирования в тесте OCCT тест память начинает сыпать ошибками.





Возможно можно добиться стабильной работы на данной частоте с задранными таймингами, но я думаю это будет не лучший вариант. Идём обратно в биос, выставляем частоту памяти на 3866 Мгц. Сохраняемся и загружаем операционную систему. К сожалению сделать скриншот из CPU-Z забыл, но тест OCCT оперативная память проходит. 36 минут и ни одной ошибки!

Да прирост производительности не столь большой, возможно можно ещё ужать тайминги что бы получить лучший результат. Но надо понимать что модули за такую цену используют не топовые чипы и ждать чего-то не реального от них не приходится.

Вывод. Netac Shadow 8GB 3600Mhz имеет неплохой разгонный потенциал в купе с красивым дизайном, пожизненной гарантией что полностью оправдывает свою стоимость. Быть может на более хорошей материнской плате можно будет получить результаты гораздо лучше чем мы имеем в этом обзоре.