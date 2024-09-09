После релиза новых процессоров Ryzen 9000 стало ясно: обещанные 40% прироста производительности оказались пустыми словами, AMD повторяет ошибки Intel.

После выхода процессоров серии Ryzen 9000, с сожалением можно отметить, что AMD, к сожалению, столкнулась с серьезными трудностями. Если ранее подобные проблемы были свойственны Intel и её постоянным обновлениям архитектуры, то теперь AMD, увы, оказалась на этом же пути.

Основная проблема заключается в том, что задолго до релиза AMD обещала значительный прирост производительности в серии Ryzen 9000 - до 40%. Это звучало весьма обнадеживающе и казалось достижимым, учитывая, что предыдущие два поколения демонстрировали хороший прирост производительности при переходе на новую архитектуру. Несмотря на серьезные изменения в архитектуре Zen 5, которые включают в себя увеличение количества арифметико-логических устройств, на 30% больше блоков, выделенных на генерацию адресов, новые широкополосные декодеры и единственный блок для AVX-инструкций, ещё нас порадовали увеличенным кешем 3 уровня и куда же без различных оптимизаций процессора под искусственный интеллект, также снизили тех процесс CCD кристалов с 5 до 4 нанометров. И всё это вроде бы круто, если бы не одно но! Итоговый прирост производительности не соответствует ожиданиям.

Теплопакет, в который зажат новый Ryzen 7 9700X, даёт мизерный прирост производительности на фоне старого поколения в лице Ryzen 7 7700X — какие-то жалкие 5% в стоке. И стоило ли оно того: 60 ватт у Ryzen 7 9700X и 80 ватт у Ryzen 7 7700X? Да, если бы это были мобильные процессоры, но мы говорим о десктопах, и даже теплопакет в 105 ватт не так страшен. Поэтому если включить режим PBO, то можно получить прибавку к производительности в 10%. AMD поняла, что оплошала, и вскоре выпустила новую прошивку AGESA, которая оставляет по умолчанию теплопакет в 105 ватт для Ryzen 7 9700X. Но мы уже проходили через это: если не хватает производительности, поднимем лимиты по энергопотреблению, правда, Intel?Но остаётся ещё одно «но»: Ryzen 7 7800X3D. При одинаковой стоимости он выигрывает в производительности у Ryzen 7 9700X, при этом он ещё и энергоэффективнее новинки благодаря заниженным частотам.





Что касается старших решений в лице Ryzen 9 9950X, включение режима PBO не даёт какого-то существенного улучшения производительности, а прирост к прошлому поколению составляет всего лишь около 5%.









И, видимо, вся проблема в том, что AMD торопилась и не смогла к назначенной дате представить готовый продукт. После этого последовал перенос релиза, который всё равно не принёс нам качественно сделанного продукта. Понятно, что со временем мы получим исправления в виде новых прошивок и софтверных доработок.

И вам может показаться, что я один из хейтеров красного лагеря, но нет, я давно сижу на платформе от AMD, и меня всё устраивает. Да, косяки есть везде, даже такие, как более быстрая деградация кристаллов от разгона процессора. Но у Intel ситуация сейчас не лучше. Когда вышла 7000 серия процессоров Ryzen, я думал, что следующее поколение принесёт хороший прирост производительности, и мне уже можно будет сменить мой устаревающий сокет на AM4, но теперь я склоняюсь к покупке Ryzen 7 5700X3D.