Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
neveroww
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
После релиза новых процессоров Ryzen 9000 стало ясно: обещанные 40% прироста производительности оказались пустыми словами, AMD повторяет ошибки Intel.

После выхода процессоров серии Ryzen 9000, с сожалением можно отметить, что AMD, к сожалению, столкнулась с серьезными трудностями. Если ранее подобные проблемы были свойственны Intel и её постоянным обновлениям архитектуры, то теперь AMD, увы, оказалась на этом же пути. 

Основная проблема заключается в том, что задолго до релиза AMD обещала значительный прирост производительности в серии Ryzen 9000 - до 40%. Это звучало весьма обнадеживающе и казалось достижимым, учитывая, что предыдущие два поколения демонстрировали хороший прирост производительности при переходе на новую архитектуру. Несмотря на серьезные изменения в архитектуре Zen 5, которые включают в себя увеличение количества арифметико-логических устройств, на 30% больше блоков, выделенных на генерацию адресов, новые широкополосные декодеры и единственный блок для AVX-инструкций, ещё нас порадовали увеличенным кешем 3 уровня и куда же без различных оптимизаций процессора под искусственный интеллект, также снизили тех процесс CCD кристалов с 5 до 4 нанометров. И всё это вроде бы круто, если бы не одно но! Итоговый прирост производительности не соответствует ожиданиям.

Теплопакет, в который зажат новый Ryzen 7 9700X, даёт мизерный прирост производительности на фоне старого поколения в лице Ryzen 7 7700X — какие-то жалкие 5% в стоке. И стоило ли оно того: 60 ватт у Ryzen 7 9700X и 80 ватт у Ryzen 7 7700X? Да, если бы это были мобильные процессоры, но мы говорим о десктопах, и даже теплопакет в 105 ватт не так страшен. Поэтому если включить режим PBO, то можно получить прибавку к производительности в 10%. AMD поняла, что оплошала, и вскоре выпустила новую прошивку AGESA, которая оставляет по умолчанию теплопакет в 105 ватт для Ryzen 7 9700X. Но мы уже проходили через это: если не хватает производительности, поднимем лимиты по энергопотреблению, правда, Intel?Но остаётся ещё одно «но»: Ryzen 7 7800X3D. При одинаковой стоимости он выигрывает в производительности у Ryzen 7 9700X, при этом он ещё и энергоэффективнее новинки благодаря заниженным частотам.


Что касается старших решений в лице Ryzen 9 9950X, включение режима PBO не даёт какого-то существенного улучшения производительности, а прирост к прошлому поколению составляет всего лишь около 5%.



И, видимо, вся проблема в том, что AMD торопилась и не смогла к назначенной дате представить готовый продукт. После этого последовал перенос релиза, который всё равно не принёс нам качественно сделанного продукта. Понятно, что со временем мы получим исправления в виде новых прошивок и софтверных доработок.

И вам может показаться, что я один из хейтеров красного лагеря, но нет, я давно сижу на платформе от AMD, и меня всё устраивает. Да, косяки есть везде, даже такие, как более быстрая деградация кристаллов от разгона процессора. Но у Intel ситуация сейчас не лучше. Когда вышла 7000 серия процессоров Ryzen, я думал, что следующее поколение принесёт хороший прирост производительности, и мне уже можно будет сменить мой устаревающий сокет на AM4, но теперь я склоняюсь к покупке Ryzen 7 5700X3D. 

#amd #intel #ryzen #ryzen 9000
1
Показать комментарии (1)
AMD готовит архитектуру UDNA для конкуренции с топовыми видеокартами NVIDIA
AMD движется к объединению графических архитектур RDNA и CDNA в унифицированную UDNA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
4
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
1
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
В Южной Корее повторно арестован бывший сотрудник Samsung, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
1
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
2
В сети появились новые утечки касательно будущей линейки смартфонов Galaxy S25
+
Над США замечен тренировочный полет иностранного истребителя с ядерной бомбой под фюзеляжем
2
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
45
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
16
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
31
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
32
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
17
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
1

Сейчас обсуждают

Станислав Богданов
21:19
Есть ещё вариант над Сибирью взорвать
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Зю
21:18
Они стадо свиней будут в Россию запускать?
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Spike Rus
21:18
"Первым делом начнут плавиться платы..." Чего-чего? Плавится платы? Ну только если они сделаны из сыра, ведь платы обычно из текстолита делают.
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
21:17
Сначала химическое топливо потом парусник, ждём бурлаков
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
Станислав Богданов
21:17
Не срочники же
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Зю
21:16
Так AMD уже заложила в основу новой архитектуры 9000-й линейки огромный прирост. Но зачем его раньше времени активировать, если конкурент выпускает бракованный мусор?
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
Артём Николаев
21:16
Просто оставлю это здесь
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Колючка
21:13
Согнать всех в Львовскую и Волынскую области и подарить Польше. Остальное вернуть себе.
Глава Офиса Зеленского заявил, что Киев готов на мир только с возвращением территорий
ЧВК Вагнер 1
21:12
Так же им приказали до последнего окраинца . Но к этому надо отнестись серьезно .
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Колючка
21:12
Выбирать надо тот, который рекламируют писуны на оверах, это же очевидно.
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем