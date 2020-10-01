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Вчера на ПК состоялся релиз Spelunky 2, долгожданного продолжения знаменитого двухмерного "рогалика", вышедшего семь лет назад. Игра уже получила множество положительных отзывов от журналистов и игроков, но, к сожалению, нашлось кое-какая техническая деталь, из-за которой геймеры подняли на форумах Steam небольшой скандал - отсутствие поддержку Windows 7 и Windows 8.1.

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В августе были опубликованы системные требования к игре, и внимательные пользователи сразу обратили внимание на отсутствие Windows 7/8.1. Один из разработчиков игры поспешил дать ответ по поводу поддержки различных систем и платформ: игра разрабатывалась только для 64-х разрядных систем, тем самым позволив добавить некоторые 64-битные оптимизации. Авторы игры не предоставляют официальную поддержку Windows 7/8.1, так как в основном тесты и разработка игры происходит на Windows 10, и у разработчиков нет ресурсов проверять игру под каждую из систем. Хотя они не отрицали, что игра запускается на Windows 7/8.1 и, в теории, может работать вполне корректно. Разработчик ссылался на окончание официальной поддержки Microsoft и на статистику Steam, в которой данные устаревшие системы в сумме занимают ли 8%. Естественно, разработчики решили сосредоточиться на 92%.

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Пользователи не очень обрадовались такому положению вещей и не хотят ради этой игры переходить на Windos 10. С их стороны сыпались стандартные "аргументы" в виде кучи телеметрии, шпионажа и плохой производительности на старом железе. Игра не имеет поддержку DirectX 12, только DirectX 11. Поэтому графических ограничений на запуск игры на старых системах нет, но геймеры ответа на этот счёт не дождались.

Но на этом история не закончилась. После релиза игры игроки обнаружили, что игра на Windows 7/8.1 попросту не запускается. Игроки были в гневе от этого, и напоминали слова разработчика, который утверждал, что "на Windows 7 игра должна работать". В игре работала проверка версии Windows, которая не позволяла запускать игру на устаревших системах. Из-за этого геймеры менее чем за день устроили холивар на 10 страниц на форуме Steam.

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Разработчику пришлось в срочном порядке выпускать патч, который исправляет проверку Windows версий и падение игры при запуске на устаревших системах. Они рады, что игрокам удаётся запустить и поиграть в игру на старых системах, но ещё раз отметили, что они официально данные системы поддерживать не собираются. В будущем, возможно, разработчики добавят поддержку новых платформ, но ничего не обещают. Навряд ли речь идёт о Windows 7/8.1. Скорее всего, речь шла о Xbox и Linux.

Игру можно приобрести в Steam со скидкой 10%.